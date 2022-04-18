俄罗斯及其对乌克兰应征入伍者的蔑视：有多少人淹死在莫斯科，为什么不通知家人

Crew members from the sunken missile cruiser Moskva line up for a meeting with the head of the Russian navy, Admiral Nikolai Yevmenov, in Sevastopol, Crimea, in this still image taken from a video released on April 16, 2022. Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT

“我们需要答案。他只有 19 岁，他是应征入伍者。他们没有告诉我任何其他信息，也没告诉我葬礼什么时候举行。我敢肯定他不是唯一的一个。” 绝望的痛苦来自安德烈的母亲尤利娅·齐沃娃（Yulia Tsy vova）的嘴里，其中一名水手在沉没后溺水身亡 莫斯科，位于敖德萨黑海沿岸前的俄罗斯巡洋舰，它于4月13日被两枚乌克兰导弹（大概是海王星型）击中。

莫斯科很快就提供了关于发生的事情的虚假信息 。它在血腥入侵邻国期间散布的众多假新闻之一。他指出，这是弹药室的一场大火，由于海浪和暴风雨使救援和扑灭大火变得困难，疏散工作非常复杂。然后他否认它已经沉没了。

几天后，他纠正了这一信息：弗拉基米尔·普京舰队的旗舰位于海底，无法使用。有了几十个 —— 还是数百人 —— 冲到海底？-未能逃脱或被爆炸炸死的水手。 关于死亡、受伤人数以及可能发生混乱的疏散情况，目前尚无官方数字 。

据《卫报》报道，尤利娅周一接到了海军当局的电话。在全世界传出令人难以置信的消息五天后。在那段时间里，这位像每位母亲一样绝望的妇女无数次打电话给国防部有多少人向她求助，试图找出她儿子发生了什么事，儿子被 “La Madre Patria” 召唤执行所谓的 “特殊军事任务”导致了入侵和战争。

El Moskva severamente dañado y en proceso de hundirse en el Mar Negro, tras ser impactado presumiblemente por dos misiles Neptuno disparados por Ucrania. Rusia aún no informó la cantidad de muertos que se produjeron por el hundimiento y los familiares están desesperados.

成千上万的18至19岁的年轻人安德烈（Andrei）如何在没有分享任务原因的情况下被迫进入地狱 。到目前为止，俄罗斯承认乌克兰有21,000名士兵死亡。但是，仍然没有关于莫斯科沉没中有多少人死亡的官方信息。至少有510个家庭正在等待答案，以了解海王星血腥冲击后孩子的命运。

这个数字-对俄罗斯来说是一种耻辱-仍然是绝对的秘密。到目前为止，在乌克兰的反击中，当局只证实了安德烈和另一名应征者的死亡。克里姆林宫似乎对士兵的决斗不感兴趣。

“这个政权在伤亡方面从来都不是很透明。莫斯科卡内基中心的亚历山大·加布耶夫告诉那家英国报纸，其中大部分都有先例，并不是什么新鲜事物或非常令人惊讶的事情。它提到在乌克兰和叙利亚的军事行动或对别斯兰和杜布罗夫卡剧院袭击事件的 “调查”。

ARCHIVO: El crucero de misiles guiados de la Armada rusa Moskva navega de regreso a un puerto después de rastrear buques de guerra de la OTAN en el Mar Negro, en el puerto de Sebastopol, Crimea, 16 de noviembre de 2021 (Reuters) REUTERS

德米特里·什克雷贝茨有一个迷路的儿子在行动。他是莫斯科的厨师。有人告诉他，他的儿子 “在行动中迷失了方向”。“怎么会这样？”，他想知道。“他们说全体船员都被疏散了。这是个谎言！一个残酷而愤世嫉俗的谎言！”。

“我们正在寻找所有被烧死的孩子，” Shkrebets的妻子伊琳娜告诉俄罗斯媒体 Insider，他是为数不多的幸存独立人士之一。他看到一张至少 200 人受伤的照片，看看他能否找到儿子。“我无法告诉你这有多困难，但我找不到我的。游轮上只有 200 人，船上有 500 多人。其他人在哪里？我们搜索了克拉斯诺达尔，到处都打电话给所有地方，但我们找不到。”

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俄罗斯主要的调查媒体诺瓦亚·加泽塔（Novaya Gazeta）透露了一名目睹莫斯科袭击事件的应征水手的声明，该媒体在被普京堵嘴后现在在国外运作。

这位匿名幸存者泪流满面地告诉他的母亲，至少有40名机组人员在袭击中丧生，“许多人失踪”，肢体残缺。母亲@@ 说：“我第一次收到他的消息是在事发两天后的4月15日。”

他补充说：“我儿子说，这艘游轮是从乌克兰方面从陆地上击中的，因为船上的火灾不会在没有理由的情况下开始。”他说：“有人死亡、受伤和失踪。”“我儿子一给所有人打电话 [他们获救后] 就给我打电话。他们自己的文件和电话在 [沉没的] 游轮上。”

“他打电话给我哭是因为他所看到的。太可怕了。显然，并不是所有人都活了下来。”

这位女士说：“由于导弹和引爆的弹药爆炸，大多数受伤者的四肢被撕掉。他说：'Mamochka，我从没想过在所谓的和平时期我会陷入如此混乱。我什至不会告诉你我所看到的细节，太可怕了。”

这位女士绝望@@ 地补充说：“我不想分享他的名字，因为我害怕伤害我的儿子。”“他们在登船前签署了保密协议。请理解我，我很害怕。我吓呆了，我不知道怎么等我儿子回来。”

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