在伊比利亚美洲戏剧节闭幕期间，女演员康妮·卡梅洛（Conny Camelo）谴责了活动中的违规行为

女演员康妮·卡梅洛（Conny Camelo）在她的社交网络上开始了一段视频，其中她谴责了第17届波哥大伊比利亚美洲戏剧节-FITB- 周围的一些违规行为，除其他外，这在票房和票房方面都取得了成功在整个城市展示的作品中受到接待。

在那张录音中，这位著名艺术家表示，尽管她拥有通行证，但她在访问电影节的几部作品时遇到了困难，因为她与组织者进行了交流，组织者给了她一种订阅，以换取她影响她的追随者，以便他们可以参加作品。这是在赛事恢复之后，他还讲述了自己通过FITB的第一步。

“自从我十几岁起，我一生都参加了伊比利亚美洲戏剧节，在电影节上接受了培训，有数千人参加了来自世界各地的公司的研讨会。好吧，事实证明，我一生都买了季票；我总是把钱花在上面。” 卡梅洛说，她后来以女演员的身份参加了这次活动，并参加了2022年之前版本中发生的金融危机。

但是，随着这次艺术研讨会的经济复苏，这位女演员说，该组织已与她联系以提出特殊要求：“他们第一次给我写信（...），他们告诉我'康尼，你是剧院的影响者，你要去剧院，我们想给你这个-passport-所有访问权限，这样你就可以把它换成堆肥然后选择你的作品。”

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然后他表示，他 “很高兴” 接受了该提议，一周前，他开始了兑换季票的程序，包括选择作品和时间表。最初的几天没有那么多的接待，但是在第三天之后，她开始看到自己参加的房间，就在那一刻，她在电影节的后勤方面出现了问题。

“-他们对我说-'不，康尼，你没有选票'，然后我'但是为什么我一周前要选票呢？“他们告诉我所有东西都已满，没有售票处。第二天是同样的事情”，他说，在塔布拉斯的最后几天，他们甚至没有接听他的电话来获得他有权获得的选票，因此由于这种疏忽，他对电影节的组织感到惊讶。

“在电影节上，我觉得他们以这种方式使用我们真是太丑了；我们做了我们的工作，以某种方式默契地交换了邀请人们，他们对去剧院感到兴奋（...）我请电影节尊重戏剧演员，艺术家，因为这个节日是我们的，艺术家（...）尊重并回归道德，” 波哥大说。

FITB 的回应

负责 “复兴” 戏剧节的商人里卡多·莱瓦（Ricardo Leyva）在与El Tiempo的对话中解释说，尽管在与艺术影响者打交道时是新颖的想法，但该组织确实存在问题。

莱瓦说：“今年，我们为帮助我们宣传音乐节的人们，剧院里的人，有影响力的人们发明了一些新的东西：我们创建了一个全通道，以便他们可以访问他们正在编程的剧本，” 莱瓦补充说，在活动的最后几天，他们遇到了后勤问题。他甚至声称自己已经和康尼谈过话并表示歉意。

作为回应，这位45岁的艺术家提到了这位商人的姿态：“他们为这个物流，系统和人为问题道歉。他们是新人，他们也在学习，他们希望节日能够生活和成长。所有良好的共鸣”，他总结道。

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