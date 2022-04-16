“Ben-Hur”、“基督受难记” 和更多复活节经典作品可在直播中欣赏

“基督受难” 重现了福音书中叙述的耶稣的受难。（Icon 制作公司）

如果没有自己的马拉松电影将天主教徒最伟大的故事带到大银幕上，圣周就不会完整这是罗马帝国时期设定的宗教。从令人难忘的经典 Ben-Hur 到鲜明的情节梅尔·吉布森执导的《基督受难记》， 请查看这份你可以通过数字平台观看的影片列表。

La pasión de Cristo

演员导演梅尔·吉布森（Mel Gibson）是这部2004年上映的基督教戏剧电影的幕后黑手。根据经典的福音书，这部电影由吉姆·卡维泽尔饰演拿撒勒人耶稣和玛雅·摩根斯坦饰演圣母玛利亚，描绘了耶稣的激情。情节分为橄榄园中的祈祷和痛苦，耶稣的鞭打，荆棘的加冕，耶稣将十字架带到各各各处，耶稣被钉十字架和死亡，最后是耶稣死后第三天的复活。 在 Star+ 上可用。

Ben-Hur

半个多世纪过去了，如今，电视继续在其特别节目中播放这部电影。现在，查尔顿·赫斯顿主演的故事也可以随时通过直播观看：“居住在耶路撒冷的犹太贵族犹大·本·胡尔（Charlton Heston）过着宗教与和平的生活。有一天，他反对罗马对犹太的残暴占领。” 可以在 HBO Max 目录中看到。

Espartaco

根据公元前73年的事件，柯克·道格拉斯赋予了奴隶转变为角斗士的生命，他成为反抗罗马帝国的象征。这部 1960 年的电影由斯坦利·库布里克执导，改编自霍华德·法斯特的同名小说。除了主角外，其他经典的美国电影明星，例如劳伦斯·奥利维尔，让·西蒙斯，约翰·加文，查尔斯·劳顿，彼得·乌斯蒂诺夫，赫伯特·洛姆，伍迪·斯特罗德和托尼·柯蒂斯也演出。 在 HBO Max 上享受。

La vida de Brian

1979年，名为 Monty Python 的英国喜剧团体发布了他们的第三部电影提案，讲述了一个犹太人与耶稣在同一天出生，在他成年后的日子里，他多次被他迷惑的故事。由于其喜剧和模仿场面以及令观众高兴的原创歌曲，这部讽刺作品成为当时最成功的作品之一。 在 Netflix。

十诫

查尔顿·赫斯顿、尤尔·布林纳、安妮·巴克斯特、爱德华·罗宾逊、伊冯娜·德卡洛、黛布拉·佩吉特以及更多来自美国电影明星黄金时代的演员在这部宗教电影中重现了圣经中出埃及记的段落。根据历史，这本来是由埃及王子摩西写的，他将自己的人民从奴役中解放出来，后来又接受了上帝的十诫。官方提要说：“摩西的生平，曾经受到法老家的尊敬，他放弃了带领自己的人民走向自由的特权生活。” 可以在 P rime Video 上观看。

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