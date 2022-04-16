一艘载有750吨柴油的船在突尼斯海岸沉没

周六，一艘载有750吨柴油并从埃及前往马耳他的油轮在突尼斯东南海岸的加贝斯湾遇难，引发了为避免浮油而进行的大规模动员。“这艘船今天上午在突尼斯领海沉没。目前，无法逃脱，” 加贝斯法院发言人告诉法新社。

发言人穆罕默德·卡雷说，“减灾委员会将在接下来的几个小时内开会，决定采取什么行动。”

该部说，环境部长莱拉·奇哈维（Leila Chikhaoui）前往加贝斯 “评估局势... 并与地区当局协调做出必要的预防性决定”。

当局启动了 “防止海洋污染国家应急计划，目的是控制局势，防止污染物扩散”。

根据Vesseltracker网站的说法，悬挂赤道几内亚国旗的油轮 “Xelo”（注册号为OMI 7618272）长58米，宽9米，正从埃及的达米埃塔港驶向马耳他岛。

为了保护自己免受恶劣天气条件的影响，该船已于周五晚上申请进入突尼斯领海。

根据该部的说法，当它距离加贝斯湾海岸约7公里时，该油轮开始沉没。水泄漏到机舱内，上升到将近两米的高度。

该部补充说，突尼斯当局随后撤离了处于危险之中的船上的七人船员。

据法院发言人说，由一名格鲁吉亚船长、四名土耳其人和两名阿塞拜疆人组成的船员 “曾短暂住院接受体检，然后被安置在一家旅馆里”。

环境部表示，国防部、内政部、运输部和海关部正在努力防止 “该地区发生海洋环境灾难并限制其影响”。

Los miembros de la tripulación fueron “hospitalizados brevemente para un control médico y luego fueron alojados en un hotel”.

当该船尚未沉没时，该部将情况描述为 “令人震惊” 但 “受控”。

加贝斯湾传统上是一个捕鱼区，但活动人士表示，它受到了位于加贝斯市附近的磷酸盐加工业的污染。

涉及该国的最后一次海上事故发生在2018年10月，当时突尼斯货轮Ulysse与位于塞浦路斯的弗吉尼亚相撞，停泊在距科西嘉岛最北部约30公里的地方，导致数百吨燃料被倾倒到地中海。

花了几天的海上演习才解开船只的困境，抽出了从坦克中逃出的大约 520 立方米（18,365 立方英尺）的推进燃料。





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