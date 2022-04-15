亲戚报告说，退休的上校跑过去，让80岁的女人骨折了：“我喝醉了”

耶稣受难日早些时候, 他们从苏尔科区报告说, 新进步党的一名退休上校曼努埃尔亚历杭德罗贝扎达佩雷斯,他在显然喝醉的时候跑了过去，玛丽亚·路易莎·雅各布·阿尔梅达（MaríaLuisa Jacobo Almeyda）是一位 80 岁的妇女，在圣伊莎贝尔通道卖水果。

据目击者称，该地区的路人不得不强行阻止贝扎达·佩雷斯（Bezada Pérez），贝扎达·佩雷斯（Bezada Pérez） 在上人行道后试图逃跑，并在早上8点将这名八十岁的老人带上了车辆 。

“我的祖母在人行道上卖水果。警察刚刚抓住了她。有更多的人，但他们都跑了。随着年龄的增长，她一直无法逃脱，” 米拉格罗斯·托雷斯·亚塔科告诉 Infobae。

雅各布·阿尔梅达（Jacobo Almeyda）的亲戚报告说，他们属于秘鲁国家警察，将为秘鲁的上校掩护退休，因为自事故发生以来，他们一直无法在Surco专员中正式提出申诉。

目前，曼努埃尔· 亚历杭德罗·贝扎达（Manuel Alejandro Bezada）的乙基剂量检测呈阳性，此外，自2012年以来一直使用过期的SOAT驾驶 ，但受害者的亲属认为，他们只是想将其藏起来，直到酒精含量达到克数她的血量减少了。

“袭击发生半小时后，一名警察赶来开上校的车。到目前为止，他已被拘留，但他找不到警方的举报。在乙基剂量中，它有1.24。他说，我们面临的问题是我们无法提出投诉，他们告诉我们，只有在星期一才能提出投诉。”他补充说 ：“警察告诉我们，SOAT已经在几年前过期了。”

他们不会对她进行手术

雅各布·阿尔梅达的情况非常严重。他住在卡西米罗乌洛亚医院，腿骨骨折，肋骨骨折。他的孙女说：“他击中了背部和脊椎，脚踝骨折了，腿部被石膏了。”

尽管病情不佳，但由于没有床位，这位老妇人还是出院了。医院还告诉她的亲属，由于复活节假期缺少医务人员，他们 将无法对这位八十岁的老人进行手术，因此她下周必须返回医院。

“他们已经让他出院了，因为他们没有床。在所有的寒冷和尘土中，他们都把她关在通道里。他们把她放进石膏里然后给了她一些药丸，但她病了。我们不知道该如何移动她，因为她非常痛苦，” 她说。

他说：“在这里工作的人甚至告诉我们，在她受苦的时候，安排手术可能需要长达3个月的时间。”

最后，他们敦促当局遵守其义务，法律的全部影响力应落在曼努埃尔·亚历杭德罗·贝扎达·佩雷斯身上。玛丽亚·路易莎·雅各布·阿尔梅达（MaríaLuisa Jacobo Almeyda）的家人还预计，事故责任人将负责他们的行动，并以相应的费用做出财务回应。

“我们要求他们把她带到另一个地方以获得更好的照顾。去他们可以帮助她的诊所或机构。我们不知道在这种情况下该怎么办，而我的祖母就是遭受这种痛苦的人，” 他说。

继续阅读：