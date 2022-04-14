欧洲央行维持利率，并表示将 “逐步灵活地” 做出任何决定

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo del Banco Central Europeo frente a su sede en Fráncfort, Alemania, el 8 de diciembre de 2016. REUTERS/Ralph Orlowski

欧洲中央银行（ECB）管理委员会已决定保持所有货币政策工具不变，从而维持其在3月份修订的路线图，尽管作为一种新颖之处，它强调未来的货币政策决策将采取 “可选性，渐进性和灵活性” 的态度。

因此，该货币实体的净购买量将为400亿欧元（431.39亿美元），5月将降至300亿欧元（323.54亿美元），6月份将降至200亿欧元（21,57亿美元）。此后，欧洲央行将考虑在第三季度完成公共资产购买计划（APP）下的净资产购买，前提是该数据支持对通货膨胀的中期预测。

尽管最终决定将取决于对前景的评估，但欧洲央行在周四的声明中强调，最新的可用数据 “强化了人们对购买将在第三季度结束的预期”。

如果欧洲央行将购买购买力平价资产的净额归零，这将是自2014年10月启动该刺激计划以来第二次出现这种情况。在2019年1月至10月之间，欧洲央行已经停止了净资产购买，仅对到期日进行了再投资。

无论如何，在利率开始上升之后，货币当局对在APP下购买的资产的到期日 “在很长一段时间内” 进行再投资的承诺保持不变。

利率

发行机构将其再融资业务的参考利率维持在 0％不变，而存款便利利率将维持在 -0.50％，贷款利率将维持在 0.25％。但是，前景已经改变。

Si el BCE lleva a cero las compras netas de activos del APP, será la segunda vez que suceda desde que inició este programa de estímulos en octubre de 2014. Entre enero y octubre de 2019 el BCE ya paralizó las compras netas de activos, únicamente limitándose a reinvertir los vencimientos. Michael Probst/Pool vía REUTERS REUTERS

对货币价格的任何调整都将在净资产购买结束后的 “某个时候” 进行。同样，利率的任何变化 “都将是渐进的”。

该机构强调：“欧洲央行的利率之路将继续取决于管理委员会的前瞻性方向及其在中期内将通货膨胀稳定 2％ 的战略承诺。”

疫情紧急购买计划（PEPP）没有变化的地方。根据PEPP购买的资产的到期日将再投资到2024年底。此外，如果出现新的 “市场分散化”，欧洲央行将在时间范围、资产类别和司法管辖区方面以 “灵活性” 的方式执行这些期限。

关于银行流动性，这家总部位于法兰克福的实体表示，它将监测银行的融资条件，以确保TLTRO-III拍卖的到期不会影响其货币政策的传递。

货币当局总结说：“管理委员会准备在其授权范围内调整其所有工具，必要时纳入灵活性，以确保中期通货膨胀率稳定在2％。”

通货膨胀和国内生产

根据共同体统计局欧盟统计局发布的最新数据，欧元区的国内生产总值（GDP）在 2021年第四季度同比增长0.3％，比前三个月下降了两个百分点。

Con respecto al desempleo, la tasa de febrero de la zona euro, la última disponible, se redujo en una décima, hasta el 6,8%. En el conjunto de la UE, el paro se situó en el 6,2%, también una décima menos. REUTERS/Ralph Orlowski REUTERS

另一方面，由于能源和食品价格的上涨，2月份物价录得5.9％的通货膨胀率，比上个月增长了十分之八，创历史记录以来的最高水平。

同样，采用欧元作为共同货币的国家的年核心通货膨胀率上升了四倍，达到2.7％，这是将能源、新鲜食品、酒精和烟草价格的变化排除在外的结果。

在@@ 失业方面，欧元区2月份的失业率，即最后的可用失业率，下降了十分之一，至6.8％。在整个欧盟，失业率为6.2％，也减少了十分之一。

负责欧元区货币政策的机构理事会的下一次会议将于2022年6月9日举行。

（来自 EP 的信息）

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