何塞·雷维尔塔斯：他是墨西哥作家，曾两次在玛丽亚斯群岛被监禁

当总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AMLO）开始执政时，他宣布了墨西哥某些地区的几项变革，例如玛丽亚斯群岛（Marias I slands），这个地方曾被关押了100多年的监狱，但AMLO下令将其作为监狱艺术, 文化和环境知识.

洛佩斯·奥夫拉多尔说，2021年中期，洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）分享了位于玛丽亚斯岛（Is las Marías）的 “水墙何塞·雷维尔塔斯” 环境教育中心建设进展的照片，该中心将在三个月内向公众开放。

事实是，玛丽亚斯群岛是墨西哥最令人恐惧和最孤立的监狱之一。它于1905年在波菲里亚托市中心开业，并于2019年关闭。著名的人物，例如作家和政治活动家何塞·雷维尔塔斯（JoséRevueltas）在牢房中过世，总的来说，当它作为监狱运作时，它关押了大约 45,000名囚犯。

何塞·雷维尔塔斯是一位作家和活动家，曾两次入狱。4月14日这个星期四是他逝世46周年。凭借他的作品，他脱颖而出，成为该国艺术创作中最重要的人物之一。

José Revueltas fue un disidente del sistema político mexicano en todas sus vertientes, incluidas las de la izquierda (Foto: Twitter@INEHRM)

他于 1914年11月20日出生在杜兰戈的圣地亚哥帕帕斯基亚罗市。但是，当他六岁的时候，他的家人决定搬到墨西哥城。当他的父亲去世时，当他很小的时候Revueltas，他离开了学校，在国家图书馆自学成才。

13岁那年，他加入了索科罗·罗霍国际组织，因此他很小的时候就开始了政治活动。1930年加入墨西哥共产党（PCM）后不久，他因政治宣传而被监禁。这是他第一次进入玛丽亚斯群岛。1932年11月，这是他第二次进入该监狱。

他在监狱中的经历培育了他的文学作品，设法捕捉了他对囚犯在监禁中遭受的痛苦的印象。这一时期与1941年出版的《水墙》小说相对应。

Revueltas 在包括左翼在内的各个方面都是墨西哥政治制度的持不同政见者。他创立了斯巴达克斯的列宁主义联盟，后来被开除。文化部（Sec@@ ulta）在2014年发表的一篇文章中说：“我们可以说，何塞·雷维尔塔斯在马克思主义中并不是一种信仰，而是社会解放的工具。”

Revueltas estuvo encarcelado en las Islas Marías en dos ocasiones. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO

1943年是作家传记中的紧张时期，因为他的小说《人类哀悼》获得了国家文学奖。同年，当他与狄奥尼西奥·恩西纳斯的领导人发生冲突时，他被开除了 PCM，这种情况是埃尔南·拉博德和瓦伦丁·坎帕被驱逐出境造成的。

根据自治都市大学（UAM）创建的《墨西哥哲学电子百科全书》，在退出墨西哥共产党后，Revueltas将其努力用于建设一支社会主义力量，以统一这种政治思想的不同声音。

在这次任务中，作者与维森特·伦巴多·托莱达诺的关系更加紧密。根据教育机构引用的一段话，这个新组织的目标是帮助建立工人阶级党。

“我的标准如下。PP（人民党）即将诞生，这非常好，就像伟大的小资产阶级群众的党一样，他们的作用非常重要，在墨西哥，在无产阶级的总体战术和战略中起着决定性作用。然后，在人民党内部，马克思主义者的使命是作为一个有组织的部分运作，代表工人阶级的利益，为在不久的将来（通过马克思主义者的团结）建立一个真正的马克思主义-列宁主义政党奠定基础这位著名作家在出版的回忆录中说：“与其他团体的派系，即使是 PCM 中最知名的武装分子），他们将在城市小资产阶级党和人民党必然会成为的农民阶级党中拥有最强大的盟友，按照我的预想方式构思它。”在死后的著作《唤起要求》的第二卷中。

1967年，他因其文学生涯而获得了泽维尔·维拉鲁蒂亚奖。奥克塔维奥·帕斯（Octavio Paz）对他说，他是 “我们这一代最好的作家之一，也是墨西哥最纯洁的人之一。”

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