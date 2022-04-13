气候变化的十大确定性：从原因和肇事者到后果和局限性

气候变化已经成为现实，扭转后果的时间越来越少。为了了解地球正在发生什么，大约40年前，联合国（UN）成立了政府间气候变化专门委员会（IPCC）。它汇集了来自世界各地的科学家，他们对科学文献进行了数月的分析，并 确定了全球变暖的情况 。

上一份报告于2014年提出，为一年后约有200个国家签署的《巴黎协定》奠定了 基础。今天，在那次会议上商定的指导方针受到制约，要么是因为它们没有得到遵守，要么是因为它们没有达到。尽管专家警告说，时间已经不多了，如果坚持下去，地球将走向气候灾难，但IPCC最近三份报告的结果毫无疑问。

1-什么是 IPCC？

正如联合国本身指出的那样，政府间气候变化专门委员会（IPCC）是一个科学机构，负责分析 “全世界产生的与理解气候变化有关的最新科学，技术和社会经济文献”。换句话说，它不进行任何形式的研究，也不监测与气候有关的数据或参数。目前，有195个国家承认这些报告的科学权威，也是这一政府间机构的成员。

El primer informe de la sexta entrega que realiza el IPCC fue tajante: el cambio climático es una realidad y el responsable es el humano

就他们而言， 参加 IPCC 的科学家是作为志愿者和荣誉者参加的 。他们可以执行的任务包括作者、撰稿作者和审稿人。它成立于1988年，旨在通过 “科学、技术和社会经济知识” 以及 “其原因、潜在影响和应对战略” 对气候变化进行全面评估。到目前为止，该小组已经编写了5份报告，包括几卷。在2022年举行了第六届会议，尽管某些方面将在下半年全面披露。

2-气候变化是真的吗？这是谁的错？

IPCC进行的第六期报告的第一份报告强调了：气候变化是现实，人类应负责。根据专家 的说法，人类在全球变暖中的责任是 “明确的” ；因为正是人为活动 “使大气层、海洋和地球变暖”。这种情况造成了 “大气、海洋、冰冻圈和生物圈的广泛而迅速的变化”。

3-为什么人类要为气候变化负责？

专家说，答案很基本。人类活动会产生温室气体（二氧化碳-CO2-、甲烷-CH-和一氧化二氮-N2O-），从而提高地球的温度。尽管它们已经存在于地球大气层中数百万年，但实际上这些物质为地球的可居住性做出了贡献。但是，化石燃料的燃烧以及一些工业、制造业和畜牧业活动打破了资产负债表。

Las actividades humanas son las responsables de generan los gases de efecto invernadero (dióxido de carbono -CO₂-, el metano -CH₄-, y el óxido nitroso -N₂O-) que elevan la temperatura del planeta © Marco Bottigelli | Getty Images

平衡的是，这些释放的气体可以被地球吸收。今天，人类释放的二氧化碳量是过去200万年来的最高水平，而甲烷和一氧化二氮已达到过去80万年来的最高水平。 但是这种情况还有一个额外的补充：二氧化碳可以在大气中持续数百年，甲烷可以在大气中持续数十年，因为后者具有更大的全球变暖能力。

4-到目前为止，地球的温度升高了多少？

在过去的十年中，即2011年至2020年之间，测量结果表明，与1850年至1900年（工业化前）之间的总结阶段相比，地球的温度上升了近1.1°C。全球变暖达到1.6°C，而在海洋区域，温度为0.9°C。同时，这种进展的最明显后果记录在两极。专家设定的限值为1.5°C至2°C，但 科学家表示，排放量需要在2025年达到上限，然后大幅下降。否则，一些估计表明温度将上升到4.4°C。

5-专家设定的限制是多少？

在《巴黎协定》中，科学家指出，到本世纪中叶，地球的温度将升至1.5°C，到最后可能升至2°C。但是，他们警告说，尽管有这些水平，人类仍将看到极端天气事件及其随之而来的后果损坏。

Los científicos aseguran que es necesario que las emisiones toquen un techo en 2025, para luego caer drásticamente. Caso contrario, algunas estimaciones señalan que la temperatura aumentará hasta 4,4°C (Getty Images)

6-人类的时间不多了吗？

这份最后一份报告非常突出：扭转气候变化的时间之窗正在熄灭。到2050年，人类应该减少排放量以实现1.5°C的上升，到本世纪末，排放量应接近于零，从而达到2°C。随着这些气体产生的减少，一些补救计划可能会开始实施。 温室气体排放的上限是2025年，尽管在《巴黎协定》中设定了2030年。如果遵守这一路线，到本世纪末，变暖将达到2.8°C 。

7-根据专家的说法，应该怎么做

组成 IPCC 的科学家总结说：“大幅削减，在大多数情况下是立即削减。”仅此一项行动就可以实现1.5°C和2°C的目标。如果目标是将温度上升幅度控制在2°C以下，那么到2030年（与2019年相比）排放量应下降27％和63％，但如果为1.5°C，则2030年的收缩率应为43％，2050年为84％。还有第三种选择：在未来几年中，地球将暂时超过1.5°C，然后急剧下降（2030年为23％，2050年为75％）。

8-化石燃料负责吗？

所有专家达成共识的观点之一是化石燃料在温度升高中的责任。据他们说，要达到1.5°C的上升幅度，到2050年，煤炭使用量必须下降100％，石油减少60％，天然气下降70％。用 专家的话来说，人类产生的排放中有73％来自电力，工业和交通的使用 。正是出于这个原因，人们正在与向可再生能源的迁移作斗争。

“El cambio climático inducido por el hombre ya está afectando a muchos fenómenos meteorológicos y climáticos extremos en todas las regiones”, advierte el documento (iStock)

9-已经意识到的全球变暖的后果是什么？

IPCC编写的文件警告说：“人为引起的气候变化已经影响了所有地区的许多极端天气和气候事件”，并保证，目前人们可以感知到 “前所未有的” 气候现象，而有些现象在短期内已经 “不可逆转”，必须等待几个世纪或几千年来扭转它们。“ 气候变化影响的范围和程度大于先前评估的估计。科学家们说，气候变化对人类福祉和地球健康构成威胁 。同时，他们警告生物多样性的丧失，并警告说，在未来几年中，将有3％至14％的陆地生态系统物种面临灭绝的威胁。

10-气候变化能否得到补救或逆转？

只有当温室气体排放为零时，地球才能开始经历可能持续数百年甚至数千年的缓慢逆转。“通过恢复退化的生态系统并有效、公平地保护30-50％的陆地、海洋和淡水栖息地，社会可以从大自然吸收和储存碳的能力中受益，我们可以加快可持续发展的进展，但要有足够的财政和政治资源支持是必不可少的，” 编写IPCC报告的专家说。他们得出结论：“不同的利益、价值观和看待世界的方式是可以调和的。通过汇集科学和技术专长以及本土和地方知识，解决方案将更加有效。”

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