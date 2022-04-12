在哈尔科夫市的炮击中至少有八人死亡，19人受伤

A firefighter carries his gear as a fire burns at a plant following Russian shelling, amid Russia's attack on Ukraine, in Kharkiv, Ukraine, April 11, 2022. REUTERS/Alkis Konstantinidis

哈尔科夫地区国家行政当局负责人奥列格·西内古博夫报告说，在乌克兰城市西部的霍洛德纳戈拉爆炸事件中，至少有八人丧生，包括一名儿童，19人受伤。

“今天下午，对区域中心的炮击仍在继续，特别是在霍洛德纳戈拉地区。据乌尼安通讯社报道，几个小时前，居住者再次向萨尔蒂夫卡开枪。”

俄罗斯正在空中攻击乌克兰的几个城市，包括哈尔科夫，马里乌波尔和米古拉耶夫。据该机构称，周一晚上，俄罗斯将轰炸该地区多达66次，因此乌克兰当局已敦促公民不要接近危险物体。

在该国其他地方，顿涅茨克地区军事管理局局长帕夫洛·基里连科指出，在俄罗斯在武赫勒达尔、米哈洛夫采和克拉斯诺戈里夫卡的几起爆炸事件中，已有三名平民丧生，八人受伤。

Un edificio destrozado tras ataques en la ciudad de Kharkiv REUTERS

因此，在他的电报频道上，他在巴赫穆特的卢甘斯克地区报告了两人受伤，而且还可以澄清有关马里乌波尔另外七名受害者的信息，但正如基里连科所说，无法确定该市和沃尔诺瓦卡的确切受害者人数。

另一方面，乌克兰武装部队在其最新报告中保证，俄罗斯军队正在努力完成别尔哥罗德和沃罗涅日地区部队的重组和搬迁。

“有迹象表明，梅利托波尔和伊洛瓦斯克地区的防空系统正在得到加强。他们说，将来敌人很可能会试图控制马里乌波尔市，占领波帕斯纳并向库拉约夫方向发动进攻，以便到达顿涅茨克地区的行政边界。”

他们还报告说，“敌军继续部分封锁哈尔科夫市”，并表示在顿涅茨克和卢甘斯克，乌克兰士兵击退了 “六次敌人的袭击，摧毁了四辆坦克，五辆装甲部队，二十六辆车和八个敌方火炮系统”。

（来自欧罗巴出版社的信息）

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