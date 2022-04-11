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星期一 11 四月 2022
奇諾

皇家马德里 vs 切尔西赛程和直播频道第二回合冠军联赛四分之一决赛 2022 espn star plus movistar 直播

查看在哪里以及如何观看国际锦标赛半决赛的比赛。小心，在第一回合比赛中，“酥皮” 以3-1获胜。

Newsroom Infobae

11 四月 2022

皇家马德里 vs 切尔西时间和直播频道。“白人” 将于4月12日星期二在圣地亚哥伯纳乌体育场获得冠军联赛四分之一决赛的 “蓝调”。在第一回合中，卡洛·安切洛蒂的球队以他们的顶级明星卡里姆·本泽马的高音以 3-1 获胜。

毫无疑问，这幅画 “merengue” 正在经历一个很棒的礼物。他是 LaLiga Santander 的领袖，与第二名巴塞罗那相差 12 分。在冠军联赛中，他有 2 球领先优势，这将使他能够在开场哨声中更加坚定地对阵英国人。它还将得到其人民的大力支持。

关于他们在前线区域的情况，整个阵容都处于不错的水平：卢卡·莫德里奇、维尼修斯和卡里姆·本泽马。“Gato” 在比赛中有11个进球：其中6个在最近2场比赛中进球（PSG进球3个，切尔西3个）。他出色的得分能力永远不会让足球世界感到惊讶。

Karim Benzema y Vinicius, la dupla que la viene rompiendo en Champions League 2022.
Karim Benzema y Vinicius, la dupla que la viene rompiendo en Champions League 2022.

皇家马德里来自主场 2-0 击败赫塔菲，卡塞米罗和卢卡斯·巴斯克斯的进球。西班牙人带着最好的阵容抵达。他们只会遭受损失 Eder Militao 的痛苦。即使因进球差而输掉也将进入冠军联赛半决赛。一切都对你有利。

就切尔西而言，由于第一回合的结果，她度过了艰难的时期。他必须赢2个进球才能将比赛带入补充进球。打进第一个进球将是面对剩下的一切的关键。注意：没有重复访问。无论如何，任何事情都有可能发生。

上周末，托马斯·图切尔在英超联赛第 32 轮比赛中以 6-0 战胜南安普敦。目前，他们以62分被置于第3方，比领先者曼城落后12分。利物浦以 73 分排名第二。

皇家马德里 VS 切尔西赛程

-危地马拉/下午 1:00

-洪都拉斯/下午 1:00

-萨尔瓦多/下午 1:00

-哥斯达黎加/下午 1:00

-巴拿马/下午 2:00

-墨西哥/下午 2:00

-秘鲁/下午 2:00

-哥伦比亚/下午 2:00

-厄瓜多尔/下午 2:00

-玻利维亚/下午 3:00

-委内瑞拉/下午 3:00

-巴拉圭/下午 3:00

-美国（迈阿密）/下午 3:00

-智利/下午 4:00

-阿根廷/下午 4:00

-乌拉圭/下午 4 点

-巴西/下午 4:00

-西班牙/晚上 9:00

观看皇家马德里 VS 切尔西的频道

-阿根廷 /ESPN 和 Star+。

-玻利维亚/ESPN 和 Star+。

-巴西/TNT Sports、HBO Max 和 GUIGO。

-智利 /ESPN 和 Star+。

-哥伦比亚 /ESPN 和 Star+。

-哥斯达黎加 /ESPN 和 Star+。

-萨尔瓦多 /ESPN 和 Star+。

-危地马拉 /ESPN 和 Star+。

-洪都拉斯 /ESPN 和 Star+。

-墨西哥/TNT Sports 和 HBO Max。

-尼加拉瓜 /ESPN 和 Star+。

-巴拿马 /ESPN 和 Star+。

-秘鲁 /ESPN 和 Star+。

-巴拉圭 /ESPN 和 Star+。

-西班牙/Movistar+。

-美国 /TUDN 美国、Univision 和 Paramount+。

-乌拉圭 /ESPN 和 Star+。

-委内瑞拉 /ESPN 和 Star+。

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