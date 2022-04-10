司法权力机构驳回了对圭多·贝利多和吉列尔莫·贝尔梅霍的限制出庭

司法机构拒绝了要求出庭的财政禁令的请求，但对共和国议员吉多·贝利多（Guido Bellido）进行了限制执政党秘鲁自由党和民主党秘鲁的吉列尔莫·贝尔梅霍，并把简单的露面强加给他们。 两名议员都因涉嫌以参与恐怖主义为形式的危害公共安宁罪而受到调查。

由省检察官埃内达·阿吉拉尔·索洛萨诺（Eneida Aguilar Solórzano）领导的瓦努科省级特别检察官办公室要求对包括两名国会议员在内的十名被调查人员采取强制措施。

值得一提的是，检察官办公室的代表要求对被 调查的弗拉基米尔·塞隆·罗哈斯、圭多·贝利多·乌加特、吉列尔莫·贝尔梅霍·罗哈斯、阿莱克斯·皮门特尔·维达尔和乔伊斯·基罗加·巴尔加斯采取限制的出庭措施。

他还要求对安娜·玛丽亚·科尔多瓦·卡普乔、约翰·贝尼特斯·坦戈亚、内斯托尔·维埃拉·费斯塔斯、海梅·洛巴顿·韦尔卡和弗朗西斯科·贾拉·阿吉雷进行审前拘留 18 个月；指控他们犯有阻碍恐怖主义调查罪。

在这方面，重要的是要注意，对 涉嫌与恐怖主义有联系的罪行的调查是根据警方的一份报告进行的，该 报告报告说，2021年5月与该过程中的证人埃迪·比利亚罗尔·麦地那进行了采访，埃迪·比利亚罗尔·麦地那是谁需要知道 贝尔梅霍、贝利多和塞隆与基斯佩·帕洛米诺兄弟领导的阿普里马克河、埃内河和曼塔罗河谷光辉之路（Vraem）之间的所谓联系 。

该报告还指出，比利亚罗尔声称，贝尔梅霍和贝利多本来可以与弗拉姆远足营地的 “何塞同志” 直接接触，而塞隆则是通过与环境有关的人亚历克斯·皮门特尔·维达尔（Alex Pimentel Vidal）进行的。

GUIDO BELLIDO 批评阿尔瓦并呼吁他辞去董事会职务

吉多@@ ·贝利多（Guido Bellid o）表示，国会由董事会领导是 “不可思议的”，此前玛丽亚·德尔·卡门·阿尔瓦（Maríadel Carmen Alva）曾多次保证，实现该国稳定的唯一途径是总统佩德罗·卡斯蒂略不可撤销的辞职。

“在国会有一个 '空缺' 的董事会是不可思议的，因为它应该保证公正的原则，因为多数人占上风，拒绝空缺并承认民主胜利。玛丽亚·德尔·卡门·阿尔瓦夫人，我建议你辞职，停止为秘鲁人工作，” 贝利多在一条推文中说。

正如回忆的那样，阿尔瓦·普列托（Alva Prieto）建议国家元首辞职，以便副总统兼发展和社会包容部长迪娜·博卢阿特（Dina Boluarte）担任总统职务，并考虑完成任期或举行大选。

“我们知道没有空缺的选票。对于空缺，需要 87 张选票。有三个左翼席位：自由秘鲁、团结起来支持秘鲁和民主党秘鲁，有 44 张选票。总统不需要与美联社、APP、Podemos 或 Somos 交谈。只有左边的三个长椅才会有空缺。目前唯一的出路是（佩德罗·卡斯蒂略）辞职。副总统（Dina）Boluarte 必须接任。她在接受泛美电视台采访时说（如果这一时期得到尊重或提前举行选举），她作为副总统必须对此进行分析。

佩德罗·卡斯蒂略（Pedro Castillo）在普诺举行的权力下放的部长理事会会议上持乐观态度 ，并表示 “有信心” 政治危机已经结束。

“从经济上讲，我们正处于困难时期；我相信我们参与的这个政治时刻已经结束。总统说，如果在这几个月里我们没有陷入毫无用处的对抗和对抗中，我们本来可以取得更大的进展（与政府）。”

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