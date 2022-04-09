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星期六 9 四月 2022
奇諾

什么是最健康的步行方式

《52种行走方式》一书的作者安娜贝尔街（Annabel Streets）解释了如何充分利用散步，以促进身心健康

Newsroom Infobae

9 四月 2022
A group of friends walking a scenic pier in Hawaii
A group of friends walking a scenic pier in Hawaii


作为一种交通工具，作为一项运动或只是散步...步行是我们生活的核心部分。但是我们做对了吗？我们是否充分利用了它？《卫报》采访了《52 种行走方式：一次一周为健康和欢乐而行走的惊人科学》（52 种行走方式：为健康和欢乐而行走的惊人科学，一次一周）的作者安娜贝尔·斯特雷斯（Annabel St reets）。

正如专家解释的那样，最佳步行时间将取决于每个人的日常活动。“如果你睡得不好，你必须在醒来后的第一个小时内至少走10分钟，你需要到外面告诉你的身体在 15小时内回去睡觉。”

他补充说，对于这类人来说，另一个不错的选择是下午晚些时候散步，最好是在森林里散步。“我咨询的一项研究发现，对于穿过松树林的人来说，效果与服用安眠药相似。”

El mejor aire para respirar al caminar debe estar lleno de iones negativos, lo que ocurre donde el agua se estrella, por ejemplo en una cascada.
El mejor aire para respirar al caminar debe estar lleno de iones negativos, lo que ocurre donde el agua se estrella, por ejemplo en una cascada.

当然，如果散步是为了改善情绪，他说：“科学说你也要提早离开”

对于那些讨厌早晨的人来说，晚上散步可能不错。特别是如果有满月。“普通人在满月时的睡眠时间少20分钟。我们的祖先会用月光作为一天的延伸：我们被设计为在外面。”

那些附近没有森林或没有可以看见太阳或月亮的公园的人呢？St reets 建议的是注意分形。“分形是一种重复的模式，通常存在于自然界中，绝对存在于建筑中。当我们看到分形时，我们会本能地放松：我们的大脑会产生阿尔法波，使我们感觉良好，” 他解释说。

Si la caminata es por la ciudad, la experta recomienda observar los patrones en la arquitectura (EFE/Carlos Ramírez)
Si la caminata es por la ciudad, la experta recomienda observar los patrones en la arquitectura (EFE/Carlos Ramírez)

此外，专家建议不要四处走动看手机：“你可能会被汽车撞到。而且你听不见鸟儿在唱歌。一项研究表明，鸟鸣振奋了生活在城市中的人们的精神。”

此外，他补充说，当观察到地平线时，压力水平下降，皮质醇下降。他解释说：“这就是为什么我们喜欢这些视图。”

Streets的另一项建议是寻找有水的地方，因为步行时呼吸的最佳空气必须充满负离子，这种情况发生在水崩溃的地方，例如在瀑布中。“一项研究比较了不同群体的护理人员。一组人走在瀑布附近，另一组人呆在内陆，另一组人在山里散步。他解释说，级联组的心理困扰要小得多，肺活量更大，一种称为分泌性免疫球蛋白的抗体水平要高得多，这种抗体存在于我们的口鼻粘膜内膜以及肠道中。”

为了写这本书，Streets 在高海拔地区、赤脚、背上和满月下穿过森林。他以好奇心作为唯一的向导，跟随河流和朝圣路线。他试着精力充沛、专心地走路，在走路时列举气味。

结果收集在52个简短的章节中，每个章节都着重于享受日常散步或Streets喜欢称之为散步的不同方式。

该专家提供了数十种创新方法来让任何年龄或健身水平的人步行。研究表明，即使步行很短或很慢，也会带来很多好处。在寒冷、风雨中行走也有其自身的回报，泥泞骑行已被证明可以改善情绪，有助于集中注意力和缓解哮喘。

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