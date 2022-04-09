什么是最健康的步行方式

A group of friends walking a scenic pier in Hawaii





作为一种交通工具，作为一项运动或只是散步...步行是我们生活的核心部分。但是我们做对了吗？我们是否充分利用了它？《卫报》采访了《52 种行走方式：一次一周为健康和欢乐而行走的惊人科学》（52 种行走方式：为健康和欢乐而行走的惊人科学，一次一周）的作者安娜贝尔·斯特雷斯（Annabel St reets）。

正如专家解释的那样，最佳步行时间将取决于每个人的日常活动。“如果你睡得不好，你必须在醒来后的第一个小时内至少走10分钟，你需要到外面告诉你的身体在 15小时内回去睡觉。”

他补充说，对于这类人来说，另一个不错的选择是下午晚些时候散步，最好是在森林里散步。“我咨询的一项研究发现，对于穿过松树林的人来说，效果与服用安眠药相似。”

El mejor aire para respirar al caminar debe estar lleno de iones negativos, lo que ocurre donde el agua se estrella, por ejemplo en una cascada.

当然，如果散步是为了改善情绪，他说：“科学说你也要提早离开”。

对于那些讨厌早晨的人来说，晚上散步可能不错。特别是如果有满月。“普通人在满月时的睡眠时间少20分钟。我们的祖先会用月光作为一天的延伸：我们被设计为在外面。”

那些附近没有森林或没有可以看见太阳或月亮的公园的人呢？St reets 建议的是注意分形。“分形是一种重复的模式，通常存在于自然界中，绝对存在于建筑中。当我们看到分形时，我们会本能地放松：我们的大脑会产生阿尔法波，使我们感觉良好，” 他解释说。

Si la caminata es por la ciudad, la experta recomienda observar los patrones en la arquitectura (EFE/Carlos Ramírez)

此外，专家建议不要四处走动看手机：“你可能会被汽车撞到。而且你听不见鸟儿在唱歌。一项研究表明，鸟鸣振奋了生活在城市中的人们的精神。”

此外，他补充说，当观察到地平线时，压力水平下降，皮质醇下降。他解释说：“这就是为什么我们喜欢这些视图。”

Streets的另一项建议是寻找有水的地方，因为步行时呼吸的最佳空气必须充满负离子，这种情况发生在水崩溃的地方，例如在瀑布中。“一项研究比较了不同群体的护理人员。一组人走在瀑布附近，另一组人呆在内陆，另一组人在山里散步。他解释说，级联组的心理困扰要小得多，肺活量更大，一种称为分泌性免疫球蛋白的抗体水平要高得多，这种抗体存在于我们的口鼻粘膜内膜以及肠道中。”

为了写这本书，Streets 在高海拔地区、赤脚、背上和满月下穿过森林。他以好奇心作为唯一的向导，跟随河流和朝圣路线。他试着精力充沛、专心地走路，在走路时列举气味。

结果收集在52个简短的章节中，每个章节都着重于享受日常散步或Streets喜欢称之为散步的不同方式。

该专家提供了数十种创新方法来让任何年龄或健身水平的人步行。研究表明，即使步行很短或很慢，也会带来很多好处。在寒冷、风雨中行走也有其自身的回报，泥泞骑行已被证明可以改善情绪，有助于集中注意力和缓解哮喘。

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