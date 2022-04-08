维森特·福克斯（Vicente Fox）将价格上涨归咎于AMLO：“这只会使情况变得更糟”

墨西哥前总统维森特·福克斯·克萨达（Vicente Fox Quesada）质疑安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统（AMLO）政府所做的经济决定。

正是在最近几天，该国宣布基本篮子的价格上涨，因此这位前总统指责塔巴斯克尼奥，并向他保证，自从他上任以来，该国的 “情况已经变得更糟”。

他还指出，联邦政府提出的措施将对社会领域产生影响，因此他敦促洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）在时间用完之前采取行动。

“食物的增加会带来很高的社会成本，并会影响预期：Minuta Banxico。为了启发我们，在这方面采取严厉措施！告诉洛佩兹时间不多了，情况只会变得更糟！”，他在 4 月 7 日星期四写道。

Vicente Fox cuestionó la inflación en el país (Foto: Twitter/@VicenteFoxQue)

这位前总统的消息是在为控制通货膨胀而宣布可能限制基本篮子产品价格的三天后发布的。

正是在4月4日上午的会议上，联邦行政长官报告说，他的整个团队正在制定一项控制价格的计划，从而帮助墨西哥公民。

Los precios de la canasta básica están a la alza en México (Foto: Andina)

他表示，与其他产品（例如天然气，汽油）一样，有可能设定最高价格上限。

他说：“如果有必要，首先是产量，但是如果我们看到利润率... 汽油会发生什么，你就会意识到（...）举个例子，就天然气而言，它上涨了，它被定义为设定最高价格，这有助于我们控制。”

Andrés Manuel indicó que se prevé un tope al costo de los productos (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro.com) Galo Cañas

同时，美国国家统计与地理研究所（Inegi）本周四宣布，该国的通货膨胀率上升至7.45％，为2001年福克斯统治时的最高水平。

根据该研究所的说法，这一增长将反映在能源，食品和农产品的成本上。

基本银行经济分析主管加布里埃拉·西勒解释说：“3月，墨西哥的通货膨胀率为7.45％，这是自2001年1月以来从未见过的水平，略高于预期，并证实了通货膨胀压力仍在继续。”

另据详细介绍，月率为0.99％，是自1998年以来的最高记录，当时为1.17％。

El costo de los alimentos podría seguir aumentando (Foto: Europa Press) Europa Press

此外，有人补充说，就基本篮子而言，涨幅将反映在鸡蛋，鳄梨，洋葱，番茄的价格上。以及电力服务、一揽子旅游服务和空中运输。

但是，Inegi并不是唯一阻止此类经济行动的机构，因为农业市场咨询小组（GCMA）表示，与今年第一个月相比，价格上涨了13.1％。

特别强调这样一个事实，即动物蛋白产品增幅最大，其中鸡肉、鸡蛋以及牛肉和猪肉脱颖而出。

继续阅读：