为了纪念其成立209周年，巴兰基亚通过戏剧和文化舞来庆祝

今天（4月7日，星期四），巴兰基亚（Barranquilla）庆祝了建城209 周年，为庆祝La Arenosa成立周年，文化部准备了一份活动纲要，包括波哥大伊比利亚美洲戏剧节的巡回展览。的四家公司。

这就是4月7日（星期四）和4月8日星期五，下午 4:00 至晚上 8:00 之间，一群著名的墨西哥卡特里娜人将带着华丽的墨西哥流浪乐队走上巴里奥·阿巴霍（Barrio Abajo）和雷博洛（Rebolo）的街道，欣赏墨西哥流浪乐队的声音。墨西哥的小丑们将占领11月11日公园和圣心。

就其本身而言，卡利大众文化研究所将进行 “Desarraigo” 大会，并借此在拉巴斯广场和Gran Malecón上绘制哥伦比亚的大地图。而文化工厂的礼堂将成为欢迎毕业于地区艺术学院的人才的舞台，他们的作品 “La Tierra Insomne” 或 “La Puta Madre”。

Museo en viv o是巴兰基亚嘉年华博物馆的一项计划，用于传播行动者的知识，使他们能够与他们的故事，传统和仪式进行生动的交流，以保存和知识，使巴兰基亚狂欢节成为哥伦比亚和世界的活生生的遗产。

同样，从 4月9日星期六下午5点开始，传统的 “checkitas” 和 “bola'e rapo” 游戏的邻居将在第53场比赛中与在巴里奥阿巴霍举行的所谓的 “运动之角” calle 47 举行会议。

庆祝活动将于4月10日继续进行，届时里约热内卢的运动员将参加由自由铁人三项体育俱乐部和海岸大学组织的Barranquilla 21k马拉松比赛，游客自己和游客将能够参加与马拉松运动员会面。

此外，根据拉阿雷诺萨市长办公室的说法，周末还会激活当地人才，艺术，文化，体育和宏观人物，以纪念巴兰基亚狂欢节，该狂欢节将每年365天开放。

负责巴兰基亚的市长阿尔弗雷多·卡博内尔（Alfredo Carbonell）宣布，该地区有一个 “大” 议程，他希望社区加入该党，并指出该地区正在开展工作，将使该城市达到 “最高” 的发展水平。

根据埃尔赫拉尔多的消息，卡博内尔还表示，阿雷诺萨正准备继续押注诸如恢复马洛昆沼泽和将巴兰基亚变成生物多样性城市之类的项目。

负责市长补充说：“我们继续押注诸如2027年泛美运动会之类的重大赛事，以继续举办体育和文化活动，成为赛事之都，从而为人民带来就业和创业机会。”

就文化区秘书处而言，玛丽亚·特雷莎·费尔南德斯（MaríaTeresaFernández）强调，巴兰基耶罗斯对庆祝该市成立209周年的计划做出了积极回应。

费尔南德斯说：“我们通过社交网络进行了很多互动，他们问我们时间表，戏剧，谁是剧院公司，其他城市活动也引起了很多期望。”

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