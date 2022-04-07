没有蝙蝠我们为什么不能享受 mezcal

蝙蝠是蜜蜂、大黄蜂、蝴蝶等动物授粉的一部分，而蜜蜂、蝴蝶等动物又是生态系统和粮食生产平衡的重要组成部分，如果它们消失，它们将使人类处于危险之中。但是这些偏见更容易被拒绝，因为有些偏见通常是不正确的。众所周知，没有它们，梅斯卡尔将无法继续存在，因为m agueyero蝙蝠是独有的传粉媒介的 magueyes 这杯饮料是从哪里取来的。

梅斯卡尔是一种真正的墨西哥蒸馏饮料，瓦哈卡州被认为是梅斯卡尔的世界之都；但事实是，杜兰戈，瓜纳华托，圣路易斯波托西，塔毛利帕斯州和萨卡特卡斯州等州都有这种饮料的重要产量。

在墨西哥，有 138 种蝙蝠，Leptonycteris nivalis 和 Leptonycteris yerbabuenae 是龙舌兰的主要传粉媒介。根据墨西哥国立自治大学的说法，这些龙舌兰的授粉受到人类原因的威胁，例如栖息地破坏，导致物种面临灭绝的威胁。

En la franja fronteriza norte, desde Sonora hasta Tamaulipas existen de 20 a 40 millones de murciélagos que devoran 10 toneladas de insectos por noche. (Foto: UNAM).

全球对mezcal的需求使墨西哥特有的动植物的存在处于危险之中；对此，生物相互作用网络的专家阿方索·瓦连特（Alfonso Valiente）提到，如果龙舌兰灭绝，它将终结蝙蝠，从而消灭许多其他物种。

这种夜行动物与龙舌兰之间的主要关系是，这种植物的花只在晚上开放，因此蝙蝠设法以花的花蜜为食，然后为其授粉。它们还可以分散种子和花粉，使作物能够繁殖并继续繁殖。除了此功能外，它们还可以控制害虫和疾病的传播，因为在狩猎的一个晚上，它们会吃掉多达3,000只昆虫。

墨西哥国立自治大学生态研究所的研究员，蝙蝠的主要捍卫者之一罗德里戈·麦德林（Rodrigo Medellín）提到，蝙蝠应该成为我们墨西哥身份的一部分，因为它们是龙舌兰酒和梅斯卡尔植物的繁殖的基础。除此之外，这些飞行的哺乳动物是最有益的物种之一，但同时也是最容易被误解和攻击的物种。

Devoran las plagas de insectos que atacan a los cultivos de maíz, algodón, arroz, chile, jitomate y frijol.(Foto: Getty Images) Paul Starosta | Getty Images

它们还分散水果的种子，例如小沙波特，黑色和白色的 sapotes，nanches，capulines，无花果，番石榴等。

麦德林说，人们对蝙蝠的恐惧是完全没有根据的，他们将蝙蝠与邪恶，黑暗，疾病和狂犬病联系在一起。尤其是在疫情席卷全世界的情况下，人们认为他们正在传播这种疾病，因此他提到 “这种病毒叫 SARSC-CoV-2 不包括人类，它不是来自蝙蝠。”

他还评论说，最严重的威胁之一是对它们的故意破坏，人们烧毁它们，杀死它们，把它们赶走，给他们毒药，但他们所做的只是影响生物多样性，从而影响他们自己。

Son de los polinizadores importantes del planeta. (Foto: Sectur).

如果您想继续享受梅斯卡尔酒，龙舌兰酒或普尔克酒，则有必要保持蝙蝠与龙舌兰的生态关系。告知社会为什么给蝙蝠、蜂鸟、蜜蜂、大黄蜂、黄蜂、蝴蝶、甲虫等动物授粉对于地球的平衡，尤其是人类的食物如此重要。

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