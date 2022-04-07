Instagram：用户一开始必须选择要看的内容的3个选项

Foto de archivo del logo de Instagram en la pantalla de un celular. Ago 3, 2017. REUTERS/Thomas White/

Instagram 几天前为用户提供了一种新工具可以更好地控制他们在 Feed 中看到的内容。因此，可以在三种不同的查看选项之间进行选择。

1) 主页是动态消息的当前格式。在这种情况下，您会看到用户关注的人员和帐户内容（按算法分类）的组合，以及系统认为您可能喜欢的其他推荐内容。

据该公司称，人们在算法分类的Feed中看到了超过90％的联系人帖子。按时间顺序排列，这个数字还不到一半。

无论如何，那些想要选择另一种组织形式的人将能够这样做。然后，“收藏夹” 和 “关注” 选项将添加到 “开始”。

2) 收藏夹按时间顺序显示用户选择的帐户的帖子。也就是说，您可以选择不想丢失任何内容的收藏夹帐户。最多可以将50个配置文件添加到列表中，并且可以随时进行更改。

账户在收藏夹列表中的帖子也将显示在主页的上方，并带有星形图标。

3）就其本身而言，“关注” 仅显示用户关注的人员的帖子，并且它们也按时间顺序排列。

如何选择内容在动态消息中的外观

要选择这三个查看选项之一，必须执行以下步骤：

1.如果没有完成，请打开 Instagram 并登录。

2。在左上角点击 Instagram 徽标

3.屏幕中将显示带有馈送选项的菜单。选择所需的一个。

由于这是几天前宣布的全球发布，因此可能并非所有用户都有此选项。作为第一步，您必须更新该应用程序，如果该工具尚未到货，请期望它一定会在下次更新中可用。

El usuario puede elegir entre tres formas de ver el feed

Instagram 算法如何工作

Instagram使用一系列算法，分类器和流程来个性化用户体验。因此，特别是当您选择使用默认显示选项时，这些系统会进行干预，以便在Feed中与用户可能认为相关的内容具有更大的相关性。

算法在对内容的相关性进行排名时会考虑哪些标准？正如该公司在其官方博客上解释的那样，最重要的是以下方面：

有关出版物的信息。这些是关于帖子的受欢迎程度（例如，有多少人喜欢它）以及有关内容本身的更常见信息的信号，例如发布日期、时长（如果是视频）和指定的位置（如果有）。

有关出版物发布者的数据。考虑的信号，例如，用户在过去几周内与该人互动的时间。

用户的活动。例如，这里考虑了 “喜欢”。

与某人互动的历史。此数据用于评估通过查看特定帐户的出版物可以产生的兴趣。这考虑了与内容互动的级别和类型：是否留下评论，您在该个人资料上的帖子上花费了多长时间等。

根据这些信息，对用户以不同方式与出版物进行交互的可能性进行了十几种估计。

要在开始模式或默认模式下组织Feed，系统特别考虑了五种类型的互动：将更多时间花在帖子上的可能性，该帖子会被点赞，评论，保存和点击个人资料照片的可能性。

换句话说，为了使系统自动过滤用户可能最感兴趣的内容，用户只需以上述方式之一显示其兴趣即可。这样，只要将其设置为 “开始” 模式，您就会在Feed中看到算法为用户选择的内容。

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