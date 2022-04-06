“我儿子没有参加战斗”，一位大律师的母亲因在Cota-Chía公路上的Nacional球迷之间的战斗而被捕

Hinchas de Nacional

通过在社交网络上分享的视频，用户记录了上周末国家竞技球迷之间激烈对抗的时刻。在图像中，你可以看到人们如何用石头、砍刀和拳头互相攻击。当安蒂奥基亚（Antioquia）团队的支持者的公共汽车发现自己在前往通哈市的路上时，这些活动将以Cota-Chía变体呈现，在那里他们的团队将被展示。

在冲突中，当局赶到并设法抓获了一名被指控的肇事者，据称他刺伤了冲突中的另一名当事人。被确定为 21 岁的凯文·埃斯奈德·昆特罗的当事人被指控犯有严重杀人未遂罪，总检察长办公室提供了几项证据，可能导致他被强行定罪。

证据材料包括在社交网络上分享的视频，在这些视频中，可以看到所涉人员互相攻击。此外，被告确定在参与袭击的其中一个录像中看到了昆特罗，因此是一名躺在地板上受重伤的年轻人。

检察官办公室在谈到此案时指出：“影片证据、证词和对受伤受害者的认可表明，今天的被告显然在场并参加了同一支足球队球迷之间的战斗，” 检察官办公室注意到此案，并补充说：“调查显示，该男子本来会挥舞着一块砖头和一把大号匕首，反复殴打受害者，用刺伤腹部严重受伤。”

尽管有证据和指控起诉，但被告的母亲还是为昆特罗辩护，并向 El Tiempo 讲述了他对事件的看法：“我在中午左右联系了他，他告诉我他没事，他们正在去体育场的路上。然后，在下午 6:30 左右，一名巡逻员与我联系，告诉我，我的儿子被关押在科塔市，因为国家球迷之间的战斗。”

这位女士说，在与儿子交谈时，他告诉她他没有参加战斗，他相信他，因为视频显示他没有攻击任何人：“我们希望发生的事情能尽快得到澄清。有很多视频正在拍摄，但我儿子没有参加战斗。他还说自己对一个人进行了人身攻击，但在视频中可以看出他弯腰拿起帽子然后逃跑了。正如检方所说，他手里没有匕首。我正在收集证据来证明我儿子是清白的。”





布卡拉曼加和 Once Caldas 球迷之间的战斗后，一人受伤，17 人被俘

在业余爱好者和安全摄像机获得的视频中，您可以看到两支拥有钝器武器的球迷在场，其中包括砍刀，刀和棍棒，普尔佐可以证实，根据当局的说法，这一事实是完全孤立的，因为并非所有酒吧都存在因为这些人是在访问小组核准的大篷车之外抵达该市的对象.

受影响的人记录了腹部刺伤，并被拉尔达斯特别救援小组（GER）送往护理中心立即进行治疗，因为受伤的严重程度是臭名昭著的，因为他的衣服和地面上有很多血迹，这名球迷被确定为路易斯·费利佩马林·迪亚兹，30岁。在安全摄像头的支持下，侵略者被捕获了这个运动场景。

尽管比赛原定于晚上8点开始，但球迷们从下午开始到达这个地方，这些赛事是在体育场的18号门记录的，因为据报纸《El Tiempo》报道，受影响的球迷直接与Atlético球迷接触造成伤害的布卡拉曼加。





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