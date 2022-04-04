混合免疫：科学揭示了康复者接种 COVID-19 疫苗的重要性

A health worker vaccinates a person with a dose of coronavirus disease (COVID-19) vaccine at the first drive-in vaccination center in Berlin, Germany, February 10, 2022. REUTERS/Michele Tantussi

感染了冠状病毒并获得了 COVID-19 疫苗剂量的人具有 “混合免疫力”。 已经有4项科学研究提供了证据，表明这些疫苗为这些人提供了重要的额外保护。

疫苗已经被证明在保护从未感染过 COVID-19 的人方面非常有效，但它们在预防已经感染过的人的症状和严重后果方面的有效性直到最近，被感染的情况还不太清楚。

根据O urWorldInDat a的信息，在经历了两年的疫情之后，有近5亿人被感染，59％的人类已经接种了主要计划的疫苗，研究强调了为那些在疫情之后具有自然免疫力的人接种疫苗的重要性从疾病中恢复过来。

医学杂志《柳叶刀传染病》上发表的两项研究之一分析了2020年至2021年之间超过20万人的健康数据，当时巴西受冠状病毒影响最大，是世界上第二大死于COVID的国家。

来自巴西的研究人员发现，在已经接种过 COVID-19 的人群中，辉瑞和阿斯利康疫苗对住院和死亡的有效性为 90％，中国的冠状病毒疫苗为 81％，强生公司的单剂量接种剂为 58％。

南马托格罗索州联邦大学的研究作者胡利奥·克罗达说：“事实证明，所有四种疫苗都能为以前感染过 COVID-19 的人提供显著的额外保护。”

En Brazil, encontraron que las personas que ya han tenido el COVID-19 tuvieron mejor protección tras recibir las dosis de vacunas. Se comprobó con 4 vacunas diferentes/REUTERS/Washington Alves

印度转化健康科学与技术研究所的普拉莫德·库马尔·加尔格在与该工作室的相关评论中说：“由于暴露于自然感染和疫苗接种而导致的混合免疫很可能在全球范围内成为常态，甚至可以为新出现的变异提供长期保护。”

同时，在 2021年10月之前使用瑞典国家登记处的另一项研究发现，从COVID中康复的人在直至 2021年10月之前仍保留了高水平的防止再次感染的保护20 个月。研究还发现，与仅具有自然免疫力的人相比，对两剂疫苗具有混合免疫力的人再次感染的风险降低66％。

没有参与这项研究的东英吉利大学医学教授保罗·亨特告诉法新社，对自然免疫的 “非常好的保护” 20个月 “比最初的两剂疫苗时间表预期的要好得多”。但他警告说，这两项研究都是在Ómicron变异体在全球占主导地位之前进行的，并且它 “显着降低了先前感染的保护价值”。

En Qatar, se encontró que haber tenido la infección y recibir 3 dosis, hacía que las vacunas tengan una eficacia del 77%/REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

上周在卡塔尔进行并发表在 medrXiv 出版前网站上的一项研究表明，混合免疫力可提供针对Ómicron的保护。他发现，三剂疫苗对BA.2 Omicron亚变异体的症状感染有效率为52％，但是当患者先前被感染时，这一数字猛增至77％。

这项尚未经过同行评审的研究得出的结论是，“先前的感染和最近的加强疫苗接种产生的混合免疫可为亚变异BA.1和BA.2提供最大的保护”。

同样在美国，华盛顿大学医学院免疫学系副教授马里恩·佩珀（Marion Pepper）在《细胞》杂志上发表了其他研究并解释说为什么 “混合免疫” 能提供更好的保护。他们比较了先前感染过的30人与已接种疫苗但从未感染过的24人中三剂疫苗对冠状病毒的免疫反应的差异。

他们发现，疫苗接种后，以前被感染的人会产生更多的记忆B细胞，这些记忆B细胞会产生抗体，中和病毒并防止感染。具有混合免疫力的人体内的这些记忆 B 细胞还产生了更多种类的抗体，这些抗体不仅可以中和病毒的原始菌株，还可以中和 Delta 和 Omicron 等较新的变种。

佩珀说：“即使他们的第一次感染是由最古老的菌株武汉菌株引起的，而且他们接种的疫苗是基于该菌株的，但具有混合免疫力的人也能够产生针对每种变异体的中和抗体。”

混合免疫还产生了更具体的细胞免疫反应来对抗病毒感染，称为 Th1 反应。在这种反应中，称为CD4+T细胞的免疫细胞会释放炎症信号，即一种称为干扰素γ的抗病毒细胞因子。还发现来自先前感染个体的CD4+T细胞会产生更多的白细胞介素-10，可以抑制炎症并有可能预防病理。

Pepper说：“尽管额外的疫苗接种能够将未被感染的CD4+T细胞的数量增加到已感染的水平，但它无法产生与具有混合免疫力的患者相同质量的CD4+T细胞反应。”

La inmunidad híbrida aumentá la producción de células T CD4+ que puede suprimir la inflamación y prevenir potencialmente la patología. (Getty Images)

有几个因素可以解释为什么混合免疫似乎更强大。一个因素可能只是时间。暴露于病原体后，淋巴结中的免疫细胞会改善免疫反应。 这种免疫成熟过程会产生针对新感染的更有效的抗体和细胞。

就混合免疫组而言，从感染的那一刻起到接种疫苗已经过去了一年。相比之下，仅接种疫苗的人群中的个体在第一剂疫苗后仅几周就接种了第二剂，这使免疫系统缩短了改善反应的时间。

另一个因素可能是免疫系统首先与入侵病原体相互作用的地方。身体的不同部位有不同的环境，这些环境决定了免疫系统对感染的反应。具有混合免疫力的研究参与者的免疫细胞最初是在肺部和鼻腔中发现病毒的。相比之下，来自仅接种疫苗组的细胞最初是在接种疫苗的肌肉中发现病毒蛋白的。

“Las personas que han tenido COVID-19 deberían vacunarse sin duda alguna", dijo Marion Pepper, investigadora de EE.UU/ REUTERS/Mayela Lopez/Archivo

Pepper 说，接触肺部和粘膜组织，例如鼻腔中的肺部和粘膜组织，可能会对呼吸道病原体产生更好的免疫反应，因为细胞可能会更好地保留在这些位置。他的研究小组的研究结果可以帮助科学家设计利用这种效果的疫苗，例如可以注入鼻腔或直接吸入肺部的疫苗。

Pepper博士建议，尽管在先前感染后接种疫苗似乎对SARS-CoV-2感染产生更大的免疫反应，但至关重要的是，被感染者必须接种疫苗才能获得这种益处。“感染了 COVID-19 的人绝对应该接种疫苗。他补充说，不仅对感染的免疫力会随着时间的推移而降低，而且疫苗接种对于产生这种混合免疫力也是必要的。”他的研究得到了美国国立卫生研究院、巴勒斯惠康基金和紧急风险投资公司的支持。

虽然 “混合免疫” 提供了更好的保护，但世界卫生组织（世卫组织）首席科学家苏米亚·斯瓦明博士警告说，应保持谨慎。 他说：“混合免疫力并不意味着人们应该戴口罩、保持距离和保持手部卫生放松警惕。”他的建议是因为尚不清楚每个人的自然感染免疫能持续多长时间，此外，疫苗也无法预防100％的感染。他说：“此外，即使接种了疫苗，一个人也可能感染冠状病毒。”

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