Billie Eilish 在 2022 年格莱美颁奖典礼上演唱了 “比以往任何时候都快乐”，向 Foo Fighters 的鼓手泰勒·霍金斯致敬

Billie Eilish displays her t-shirt paying tribute to the late Foo Fighters drummer Taylor Hawkins as she and Finneas O'Connell conclude the song "Happier Than Ever" during the 64th Annual Grammy Awards show in Las Vegas, Nevada, U.S., April 3, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

美国歌手比利·埃利什（Billie Eilish）参加了 2022年格莱美颁奖典礼，她可以在金色扩音器上录制自己的名字，因为她获得了美国国家艺术与科学录音学院奖的 5个类别的提名，因此她在颁奖典礼前全黑参加了颁奖典礼，这突显了歌手阴沉的部分，再加上聚集的发型和覆盖部分额头的刘海。此外，她戴的眼镜几乎没有露出艺术家的眼睛。

但是，这位歌手已经在颁奖的房间里，登台表演了今晚可以获奖的歌曲，即：比以往任何时候都快乐（比以往任何时候都快乐）。因此，比利让它成为了一个激动人心的时刻，因为她穿着一件带有已故鼓手Foo Faghters泰勒·霍金斯（Taylor Hawkins）脸的T恤时，她对与之完全不同的外观感到惊讶。

艾利什（Eilish）自豪地举起了演讲中伴随她的衬衫，这被认为是歌手的感性举动，因为众所周知，上述乐队也曾在晚会的各个类别中获得提名。

Billie Eilish performs the song "Happier Than Ever" with Finneas O'Connell during the 64th Annual Grammy Awards show in Las Vegas, Nevada, U.S. April 3, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

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