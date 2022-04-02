索诺拉集体要求撤销墨西哥驻巴塞罗那领事克劳迪娅·帕夫洛维奇的职务

各种社会运动的代表本周五通过声明要求免除索诺拉州前PRI州长克劳迪娅·帕夫洛维奇在西班牙巴塞罗那担任墨西哥领事的职务，原因是她的 “腐败，疏忽和疏忽”行政部门（2015-2021 年）。

各种社会运动的代表于今年3月24日、25日和26日在州首府埃莫西约市召开了索诺拉社会运动会议。

这些团体同意组建索诺拉阵线，要求 “准确、迅速” 地处理宣言中向州和联邦政府提出的要求和要求。

Pavlovich y Andrés Manuel López Obrador (Foto: especial)

声明的第一点要求总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AndrésManuelLópezObrador）的政府解散PRI，因为根据指控，在她的政府中，由有组织犯罪造成的 “面对暴力的腐败和不作为” 占主导地位。

在帕夫洛维奇执政期间，该实体成为暴力最严重的州之一，如今，该实体的一些城镇，例如奥布雷贡城或卡博卡城，已成为该国暴力最严重的城镇之一。

包括矿业工会和农民团体在内的组织谴责说，在前州长执政期间，她的一位叔叔被允许非法没收属于大型村庄的土地。

名为 Bajío 的 ejido 赢得了针对几名矿工的 67 次审判。

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此外，这些团体还要求澄清该村成员劳尔·伊巴拉·德拉巴斯，何塞·德·赫苏斯·罗夫莱多·克鲁兹和玛丽亚·德·耶苏斯·戈麦斯·维加的谋杀案。

1月17日，墨西哥外交部提议帕夫洛维奇为巴塞罗那的新领事。

正如一些涉嫌的腐败行为所指出的那样，这项任命引起了争议。

2月28日，2009年在索诺拉ABC幼儿园大火中丧生的一群孩子的父母要求西班牙驻墨西哥大使馆拒绝任命前州长克劳迪娅·帕夫洛维奇为巴塞罗那领事。

Marko Cortés, dirigente del PAN (Foto: Twitter/@MarkoCortes)

国家行动党（PAN）的联邦领导人马尔科·科尔特斯说，克劳迪娅·帕夫洛维奇的弹劾审判无法进行，而是 “在立法冻结中”。

他指出，莫雷纳目前在众议院拥有多数席位，因此PAN州领导人吉尔达多·雷亚尔·拉米雷斯（Gildardo Real Ramírez）提出的弹劾前州长的请求永远无法执行。

他还指出，在这种情况下，州长阿方索·杜拉佐（Alfonso Durazo）与她签订了有罪不罚协议，因此，据称挪用80亿比索的行为永远无法绳之以法。

El actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo (Foto: Twitter/AlfonsoDurazo)

这可能导致最高刑期为16年，以及索诺拉州的民事死亡，这将使帕夫洛维奇·阿雷拉诺丧失50年的公共服务资格，因为据称公共资源被挪用。





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