墨西哥4月1日的天气：热浪导致该国大部分地区环境炎热

在该国大部分地区，主要是南部和东南部各州，热浪将导致高温和炎热到非常炎热的环境。根据国家气象系统的预测，第39个冷锋在穿越北部和东北部的过程中仍将造成一些严重破坏，但到了晚上，预计它将不再受到离开该领土的影响。

墨西哥将在杜兰戈和奇瓦瓦的山区记录最高 -10ºC 的最低气温，在下加利福尼亚州，索诺拉州，科阿韦拉州，新莱昂州，圣路易斯波托西州，萨卡特卡斯州，瓜纳华托州，哈利斯科州，米却肯州，墨西哥州和特拉斯卡拉州的最低气温将达到-5ºC。相比之下，米却肯州、莫雷洛斯州、格雷罗州、瓦哈卡州、恰帕斯州、韦拉克鲁斯州、塔巴斯科州、坎佩切州、尤卡坦州和金塔纳罗奥州的高点将升至 45ºC。

CDMX 和 Valle de Mexico：预计该地区周边高地将出现黎明时分寒冷的天气。晴朗至多云的天空，全天温暖到炎热的天气，墨西哥城和墨西哥州没有降雨。

墨西哥的天气为2022年4月1日。照片：@conagua_clima

在墨西哥城，预计最低气温为12至14°C，最高温度为29至31°C。对于墨西哥州首府，最低气温为6至8摄氏度，最高温度为25至27摄氏度。

下加利福尼亚半岛：一天中大部分时间都是局部多云的天空，该地区西部有雾，没有降雨。下加利福尼亚州山区早晨寒冷的环境有霜冻，该地区其他地区的环境凉爽。预计下午，该地区将出现温带至温暖的气氛。

北太平洋：天空中云层散落，该地区没有降雨。索诺拉山区的早晨气氛从寒冷到凉爽和寒冷。下午，从温暖到温暖的气氛。

中太平洋：天空局部多云，该地区没有降雨。高空地区的早晨气氛凉爽，下午该地区的环境温暖到非常炎热的环境。

南太平洋：恰帕斯州部分多云的天空有阵雨，可能伴有电击。云层分散，格雷罗州和瓦哈卡州没有降雨。早上气氛凉爽，下午温暖到非常热。

墨西哥的天气为2022年4月1日。照片：@conagua_clima

墨西哥湾：一天中大部分时间都是多云的天空，塔毛利帕斯州可能会有阵雨，韦拉克鲁斯州和塔巴斯科州有阵雨。塔巴斯科州云层零散，无降雨。早上凉爽到温和的环境。下午温暖到非常炎热的环境。韦拉克鲁斯州和塔毛利帕斯州的东风和东北风速在10至25公里/小时之间，阵风为50至60公里/小时。

尤卡坦半岛（Yucatan Peninsula）：坎佩切，尤卡坦和金塔纳罗奥州，大部分时间都是多云的天空，孤立的降雨可能伴随着电击。早晨的气氛从温带到温暖，下午的气氛从温暖到非常炎热的气氛。

Mesa del Norte：局部多云的天空有可能在新莱昂州出现孤立阵雨。该地区其他地区没有降雨。寒冷的早晨环境，奇瓦瓦州、杜兰戈和萨卡特卡斯州的山区有霜冻。下午气氛温暖至温暖。

Mesa Central：在伊达尔戈和普埃布拉，大部分时间都有局部多云的天空，可能会有孤立的阵雨，并可能伴有电击。该地区没有降雨。山区的早晨气氛凉爽，午后，环境温暖到炎热。

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