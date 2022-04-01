这就是 BetPlay 联赛第 14 天的比赛方式

BOGOTA. Septiembre 27 de 2020. Independiente Santa Fé enfrenta a Millonarios FC por la fecha 10 de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2020 jugado en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá. (Dimayor)





为了在今年上半年获得本垒打2022年第一颗星的资格，Betplay联赛的新一天开始于年中球星。

Equidad Seguros 和拉科鲁尼亚卡利之间的会面开幕：游客将在帕尔马塞卡2-1击败Cortuluá之后抵达Te cho体育场（波哥大）。绿色和白色的平衡是 1胜，2负和1平。

作为这场比赛的先例，他们最后5次相遇：Equidad Seguro s积累了1场胜利，而拉科鲁尼亚卡利加了2场；两场比赛在记分牌上均匀结束。

周六的比赛将提前四项充满活力的承诺，其中一项是在下午早些时候在阿塔纳西奥·吉拉尔多特与当地的拉科鲁尼亚独立队麦德林对阵恩维加多足球俱乐部的比赛。

下午 4:05，拉科鲁尼亚 ·佩雷拉将在埃尔南·拉米雷斯·维勒加斯体育场举办 Deportes Tolima，激励这次访问有可能进入下一阶段。如果当地人想进入哥伦比亚的八分，他将不得不寻找三分。

稍后，帕特里奥塔斯将获得排在榜上的第二名，即国家竞技队，他将寻求增加与领导者Millonarios的距离，后者将在帕斯夸尔·格雷罗面对美国德卡利，在当天的经典赛中。

在巴兰基亚大都会，来自巴兰基亚的 Juni or 从晚上 8 点 15 分开始接待 Alianza Petrolera 的来访。

BetPlay联赛的第十四场比赛将于周日下午 3:00 开始，金鹰队将与捷豹德科尔多瓦进行比赛。

当天最具活力的比赛将于下午 5:30 在帕斯夸尔·格雷罗举行，届时美国卡利将接待领袖米洛纳里奥斯。“大使” 将寻求直接进入下一轮比赛，而美国将在没有教练胡安·卡洛斯·奥索里奥的情况下寻求平局。

周日的一天在波哥大结束，独立圣达菲将于晚上 7:35 开始面对马格达莱纳联盟。

周一，哥伦比亚足球的第14天将在图卢阿的Doce de Octubre体育场对阵拉科鲁尼亚·帕斯托的承诺结束。

为了关闭盲人，球将移至马尼萨莱斯的帕洛格兰德体育场，On ce Caldas将在那里寻求更接近布卡拉曼加竞技所面临的积分榜。





Yony Gonzalez 在 BetPlay 联赛中为拉科鲁尼亚卡利打进了第二个进球。在他旁边，在图片中是阿古斯丁·武莱蒂奇。照片：Dimayor





赛程 BetPlay 联赛 DIMAYOR I-2022

4 月 1 日

股票 vs 拉科鲁尼亚

Hora：晚上 7 点 40 分

体育场:大都会屋顶

传输：Win/Win+

4 月 2 日

独立麦德林 vs 恩维加多

时间：下午 2:00

体育场：阿塔纳西奥·吉拉尔多特

传输：Win+

拉科鲁尼亚佩雷拉 vs 体育托利马

Hora：下午 4:05

体育场：埃尔南·拉米雷斯·维勒加斯

传输：Win/Win+

爱国者队 vs 国民竞技

Hora：下午 6:10

体育场:独立城

传输：Win+

少年 vs 石油联盟

时间：晚上 8:15

体育场：大都会

传输：Win+

4 月 3 日

金鹰队 vs 美洲虎

Hora：下午 3:00

体育场:阿尔贝托·格里萨莱斯

传输：Win/Win+

美国德卡利 vs Millonarios

Hora：下午 5:30

体育场:帕斯夸尔·格雷罗

传输：Win+

独立圣达菲 vs 马格达莱纳联盟

Hora：晚上 7:35

体育场:El Campin

传输：Win+

4 月 4 日

Cortulua vs 拉科鲁尼亚帕斯托

Hora：下午 4:00

体育场：十月十二日

传输：Win/Win+

Once Caldas vs 布卡拉曼加竞技

Hora：晚上 8:00

体育场：帕洛格兰德

传输：Win+

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胡安·卡洛斯·奥索里奥终于从美国德卡利辞职了-Infobae











