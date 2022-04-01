Slap or palazo：威尔·史密斯击中后，他们创作了贾达·平克特和克里斯·洛克的 piñatas

毫无疑问，世界电视上最好的时刻之一是演员威尔·史密斯（Will Smith）在2022年奥斯卡颁奖典礼上以关于脱发的笑话冒犯了他的妻子贾达·平克特（Jada Pinkett）之后，给喜剧演员克里斯· 洛克打了一巴掌。

在这个尴尬但紧张的时刻之后，墨西哥人感到惊讶，并用他们对这一事实的反应，观点，评论和批评充斥着社交网络，除非有人另有证明，否则这些都不符合La Academia建立的脚本。

著名的皮纳特里亚·拉米雷斯（PiñateríaRamírez）是Facebook个人资料之一，不容错过以自己的方式谈论它，他以用纸和粘贴制作流行文化中最令人难忘的时刻的复制品而闻名。

现在他们决定重现克里斯·洛克和贾达·平克特。这位喜剧演员和演员穿着黑色西装，搭配蓝色、白衬衫和领结。这套衣服与她上周日（3月27日）穿的衣服非常相似。就黑客帝国女演员而言，她穿着一件绿色的连衣裙，与那天晚上穿的衣服相同。

“克里斯·洛克的 Pinata 所以他不会取笑那些毛茸茸的。Piñateria Ramirez 给了你机会，就像威尔·史密斯一样。他为什么能把 p!t* 我儿子的朋友... 但从来没有！告诉 pelona 下订单然后立即致电”（原文如此）是照片附带的信息。

用户对负责制作 piñatas 的人员的工作表示赞赏（照片：Facebook/Piñatería Ramírez）

但是，他们还分享了另外两个 piñatas 的快照，这些快照重现了发生在2020年中期，当时贾达向威尔·史密斯坦白说她与说唱歌手奥古斯特·阿尔西娜（August Alsina）作弊，这要归功于她的儿子贾登（Jaden），当时她23岁，正在经历 “艰难”情况。

一些路人停下来拍照，模拟一巴掌。此外，它们被放置在不同的位置以模拟打击，距离甚至炎症。

该页面的关注者立即做出反应，并开始发表评论。有些人对制作 piñatas 的人的工作表示赞赏，因为他们说它们与真实的人非常相似。

另一个行业决定继续戏弄，并分享了一些笑话和模因。他们还强调，到目前为止，没有人像以前那样大声疾呼反对这些创作。

最后，他们没有传递与爱德华多·亚涅斯（EduardoYáñez）有关的消息，爱德华多·亚涅斯（EduardoYáñez）是另一位决定在红地毯上打记者的演员，因为他向他询问了刚刚出事的儿子的情况。

克里斯·洛克嘲笑威尔·史密斯妻子的脱发，这引起了演员的愤怒（照片：路透社/布莱恩·斯奈德）

在每个参与者都对事实发表了自己的看法之后，除了娱乐界的不同观点之外，上周三，学院邀请演员威尔·史密斯（Will Smith）参加发送一份关于他们在2022年奥斯卡颁奖典礼上的行为的书面声明。

根据发给埃菲的一份声明，演员有15天的时间在4月18日学院 “采取任何纪律处分” 之前发送该声明，这可能是 “停职，开除或法规允许的任何其他制裁”。

该机构还澄清说，它要求史密斯在事件发生后离开仪式，但他拒绝了，尽管他承认 “他本可以用不同的方式处理这种情况”。

这一澄清是在晚会的一位主持人万达·赛克斯（Wanda Sykes）在艾伦·德杰尼勒斯（Ellen DeGeneres）的节目中批评学院对演员的宽容之后作出的。

“你攻击某人，他们护送你离开大楼，仅此而已。但是要让它继续下去...我觉得这太恶心了，” 赛克斯说，然后他不得不上台继续主持仪式。

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