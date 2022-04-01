波兰在得知梅西将在卡塔尔世界杯上与阿根廷对战后嘲弄梅西

2022年卡塔尔世界杯已经在进行中。除了几年前在足球界不同地区开始的资格赛之外，随着世界杯的抽签，大多数合格的球队在拿到门票后都在等待。

波兰也发生了类似的情况，波兰在欧足联的一场决赛中击败瑞典之后repechage 获得了参加新一届世界杯的资格，并梦想与罗伯特·莱万多夫斯基一起创造历史。由 Czesław Michniewicz 率领的球队最终进入了由莱昂内尔·梅西的阿根廷队领导的 C 组，塞内加尔是最想避开的两支国家队，墨西哥和沙特阿拉伯也将成为竞争对手。

在得知他们将面对阿根廷队几分钟后，波兰队的一个球迷社交网络写了一篇特别的帖子，他们在其中使用了gif（动画视频），显示梅西在2018年俄罗斯世界杯上被淘汰后面对法国。

“当你知道 Kamil Glik 和 Jacek Góralski 有很多工作在等着你时...”，在波兰国家队的官方 Twitter 帐户上写道。他们选择的名字是谁？第一个是在法国摩纳哥有过往经验的后卫，他曾在意大利足球意甲联赛中为多家俱乐部效力，今天为贝内文托效力。第二个是在哈萨克斯坦联赛中为阿拉木图足球俱乐部效力的普通中央飞行员之一。

La burla de Polonia para Messi y la selección argentina

除了社交媒体的帖子之外，历史标志着阿根廷人和波兰人将在小组赛的最后一天面对面。根据国际足联在世界杯比赛中的说法，两支球队将于 11月30日星期三（阿根廷时间）在锦标赛总决赛场地卢萨尔体育场面对面。如果两支球队都赢得了前两个承诺，他们将确定第16轮的第一名。应该记住，他所在的地区将与 D 组交叉，后者有法国和丹麦作为候选人进入该阶段。

卡塔尔将是波兰国家队第十次参加世界杯。欧洲国家在最高足球赛事中的两个最重要的存在是在1974年的联邦德国和1982年的西班牙产生的，当时两次都排在第三位，令整个地球感到惊讶。一个非常有才华的一代人即将参加冠军争夺战：当地人和意大利是希望的刽子手。

此外，它还重点介绍了阿根廷78'的第二轮比赛以及法国38'和墨西哥86的16轮比赛。不幸的是，在过去的三场演出中，他最终进入了小组赛，分别是在韩国-日本 02′、德国 06′ 和俄罗斯 18′。

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