与阿根廷的比赛结束后，古斯塔沃·阿尔法罗在场中发表了欣快的讲话：“他们是不可能的乌托邦的猎人”

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Ecuador v Argentina - Estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil, Ecuador - March 29, 2022 Ecuador coach Gustavo Alfaro reacts Pool via REUTERS/Dolores Ochoa

古斯塔沃·阿尔法罗（Gustavo Alfaro）在厄瓜多尔创造了历史，获得了卡塔尔2022年世界杯的资格，这将是三人组第四次参加这项运动的最高赛事（他此前曾参加过2002年的韩国-日本，2006年德国和2014年巴西）。他的球队提前一天封好了门票，在主场对阵阿根廷的比赛中以 1 比 1 的比赛结束了南美预选赛。

比赛结束后，在瓜亚基尔的纪念体育场举行了一场真正的派对。博卡·赫拉坎（Boca y Huracán）的前技术总监是主角，因为他是最早拿起麦克风并在出现的6万人面前进行激烈演讲的人之一。

“没有人相信厄瓜多尔，今天厄瓜多尔站起来，向世界说礼物。这是非常重要的事情的开始。我们将为使他们开心而奋斗”，他的故事开始了raphaelino。然后，他补充说：“我过着一生中最快乐的时刻之一。谢谢厄瓜多尔的温暖。”在与 Albiceleste 的比赛中，厄瓜多尔达到了26个单位，并获得了第四名，比秘鲁多了两个，秘鲁将与澳大利亚和阿拉伯联合酋长国之间穿越的获胜者进行Repechage。

圣洛伦索的前教练也借此机会赞扬了他的领导人：“感谢他们。他们是一切的建筑师。他们之所以能够相信，是因为他们接管了许多在厄瓜多尔创造历史的球队，我们在国家队房屋的墙上向他们致敬，在那里描绘了那些创造了这场足球伟大历史的人。面临的挑战是一堵黑墙，他们不得不把自己的照片挂在历史上。为此，他们必须相信。他们从第一天起就相信，他们被列为专栏，他们有耐心，他们坚持不懈，但他们是不可能的乌托邦的猎人，因为没人相信厄瓜多尔，今天的厄瓜多尔站稳脚跟。今天，厄瓜多尔对全世界说 “礼物”！”。

“正如他们所说，这是非常重要的事情的开始。面临的挑战是 1700 万人。我们是要实现一个国家的意志和梦想的人，我们将为使他们幸福而奋斗，如果我们无法实现国家想要的目标，我们将离开生活，让他们感受到一个被国旗，盾牌和国歌认同的群体的尊严。正如你在更衣室里所说的那样：我们是谁？厄瓜多尔！我们来这里干什么？让我们赢吧！让我们赢吧，厄瓜多尔！”，他总结道。

作为第四局一部分的厄瓜多尔以及沙特阿拉伯、加纳、突尼斯、喀麦隆、Conmebol-Asia-Oceania-Concacaf Repechages的获胜者和苏格兰-乌克兰/威尔士过境点的获胜者，都将努力超越其最佳表现。2006 年在德国，他进入了 16 轮（他在英格兰手中被淘汰）。

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