Las polémicas en Ecuador-Argentina: la mano de Tagliafico que derivó en el empate y una expulsión de Alan Franco que el VAR dejó pasar

Alexis Mac Allister, tendido en el suelo, tras una dura falta de Alan Franco Palma que debió ser roja (REUTERS/Jose Jacome)

Argentina empató con Ecuador en Guayaquil y estiró el invicto en la era Lionel Scaloni. Sin embargo, el último instante del partido fue muy discutido por un penal que sancionó el árbitro brasileño Raphael Claus y que derivó en la igualdad final. Antes, también en la segunda etapa, una durísima infracción de Alan Franco Palma sobre la rodilla de Alexis Mac Allister que mereció ser roja y esta vez falló el VAR.

La primera de las acciones controvertidas y muy reclamada por el plantel argentino fue a los diez minutos del complemento cuando Alan Franco Palma impactó con plancha en la rodilla de Alexis Mac Allister. Por supuesto, el futbolista escuatoriano debió haber sido expulsado por uso de fuerza excesiva. El jugador argentino permaneció durante varios segundos tirado en el piso y hubo tiempo para revisión del VAR y que este lo llamase al árbitro. Sin embargo, esto no ocurrió y el juez brasileño sacó la tarjeta amarilla.

La patada de Alan Franco a Alexis Mac Allister en Ecuador-Argentina

La segunda acción y sin dudas la más polémica del partido fue sobre el final del partido. Ya corrían el tiempo adicionado cuando Gonzalo Plata conectó un buen centro con su cabeza y en el trayecto la pelota se desvía con la humanidad de Nicolás Tagliafico. La jugada siguió y Gerónimo Rulli desvió la pelota, pero desde el VAR le adviertieron al árbitro sobre una mano.

Tras revisar la acción en reiteradas oportunidades, Raphael Claus cobró pena máxima para el equipo local, que Enner Valencia cambió por gol y dispuso el 1-1 final. Al observar las repeticiones, se ve cómo Tagliafico amplía el espacio, pero no puede asegurar que no le haya rozado elbalón en el muslo antes. Por ende, si esto no ocurrió por más que la pelota haya pegado en la mano, no es penal.

El Penal Que Le Cobraron A Ecuador Contra Argentina

Nicolás Tagliafico habló sobre esta polémica jugada y no ocultó su malestar. “Me dan impotencia estas cosas. Quizá me interpretó mal, pero le dije que sentí un roce pero lo que yo hago es tratar de bajar el brazo por la inercia para esconderlo. Eso me da impotencia, él arbitro me dice que el penal lo cobra porque yo intento bajar el brazo y tendría que ser al revés y sancionarlo cuando uno trata de expandirse. Da bronca porque lo revisó. Hoy en día no pasó a mayores, pero en una clasificación a un Mundial te pasa esto y ¿qué haces?”.

Por su parte, Lionel Scaloni también cuestionó al arbitraje de Claus y se refirió puntualmente a la acción de la roja no cobrada. “No sé si fue permisivo el árbitro, pero acabo de ver la jugada de Mac Allister y me parece lamentable que no haya ido al VAR. Un golpe encima de la rodilla, demasiado alto, y cuando me saca amarilla, Paredes cae mal y él hace sacar el lateral”.

El reclamo de Scaloni al árbitro tras el empate entre Ecuador y Argentina

SEGUIR LEYENDO: