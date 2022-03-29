“这是我们喜欢进入的阶段”：哥伦比亚和秘鲁之间的 “法官” 巴罗斯·谢洛托

哥伦比亚队能否赢得 2022年卡塔尔世界杯的复活将取决于巴拉圭在对阵秘鲁的比赛中表现的50％。如果蒂格雷·加雷卡领导的人在利马击败瓜拉尼人，那么雷纳尔多·鲁埃达领导的人击败委内瑞拉将毫无用处。

尽管巴拉圭不再能够参加世界杯赛事，但其技术总监吉列尔莫·巴罗斯·谢洛托（Guillermo Barros Schelotto）刚刚开始未来四年的进程，他保证其领导人将是专业人士，并将出去寻求战胜秘鲁。对他来说，Conmebol的一半配额取决于3月29日在球场上所做的工作，这是激励人心的。以下是他在新闻发布会上的一些声明。

尽管有些人可能认为已经被淘汰的球队不会在预选赛的最后一场比赛中进入等级制度，但带领巴拉圭的阿根廷教练坚持认为，他们将负责并将寻求获得三分。

巴罗斯·谢洛托（Barros Schelotto）甚至提出了巴拉圭最近的一场比赛，在这场比赛中，他也已经被淘汰，击败了厄瓜多尔，已经获得资格，将三个进球归零。但是，访问印加队的最新统计数据并不对他们有利：2000年的比分是秘鲁2-0巴拉圭；2003年秘鲁4-1巴拉圭；2007年秘鲁0-0巴拉圭；2011年秘鲁2-0巴拉圭；2015年，秘鲁1-0巴拉圭；2015年，秘鲁1-0巴拉圭。

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“我认为这是我们必须展示自己立场的机会。在对阵厄瓜多尔的比赛中，我们打了一场不错的比赛，纠正了很多事情，然后开始建造一些让他们一点一点兴奋的东西。我们在途中能找到的竞争对手越好，竞争对手就越好。显然，我们必须继续一点一点地建立团队，” 他补充说。

1.巴西：42 点积分（+31）。

2。阿根廷：38 分（+19）。

3.厄瓜多尔：25 分（+8）。

4.乌拉圭：25 分（-2）。

5。秘鲁：21 分（-5）。

6。哥伦比亚：20 分（0）。

7.智利：19 分（-5）。

8。巴拉圭：16 分（-12）。

9.玻利维亚：15 分（-15）。

10。委内瑞拉：10 分（-19）。

所有比赛将在哥伦比亚时间下午 6:30 同时进行。La Tricolor 将访问圭亚那的委内瑞拉，起始工资下降幅度最大的将是胡安·吉列尔莫·夸德拉多，他将因积累黄牌而失去承诺。根据雷纳尔多·鲁达的说法，马特乌斯·乌里韦，杰斐逊·莱尔玛或威尔玛·巴里奥斯可以代替他。

秘鲁 vs 巴拉圭

厄瓜多尔对阿根廷

委内瑞拉对哥伦比亚

智利 vs 乌拉圭

玻利维亚对巴西。

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