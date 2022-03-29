大卫·奥斯皮纳（David Ospina）的品牌使其在国家队水平上处于最佳水平

El arquero de Colombia David Ospina rechaza un balón hoy, en un partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar entre Brasil y Colombia en el estadio Arena de Sao Paulo (Brasil). EFE/Sebastiao Moreira

哥伦比亚对玻利维亚的比赛让大卫·奥斯皮纳进入了国家队级别进球最多的前十名门将名单。在前面提到的淘汰赛中，安蒂奥基安守门员在90分钟的比赛中没有射门。这样，他就平衡了迪诺·佐夫和雨果·洛里斯的分数。

大卫·奥斯皮纳总共有62场比赛的进球为零。成为名单上拉丁美洲唯一的门将。最接近的是排名第 19 的克劳迪奥·布拉沃，有 53 个不败的障碍。该名单是由国际足球历史与统计联合会提出的。

在前十名中，还有其他重要的球员，例如意大利人詹路易吉·布冯有 77 场比赛，荷兰人埃德温·瓦尔德萨尔（Edwin Var der Sar）有 72 场比赛。历史悠久的领袖是西班牙人艾克尔·卡西拉（Iker Casilla），有103场比赛没有进球。

弓箭手/选择/不败跨栏

1 艾克尔·卡西利亚斯 — 西班牙 — 103

2 詹路易吉·布冯 — 意大利 — 77

3 埃德温·范德萨-荷兰 — 72

4 Essam El-Hadary-埃及-69

5 Mohamed Al-Deayea-沙特阿拉伯 — 69

6 彼得·希尔顿 — 英格兰 — 66

7 Shay Given-爱尔兰 — 64

8 Dino Zoff — 意大利 — 62

9 Hugo Lloris-法国-62

10 大卫·奥斯皮纳-哥伦比亚-62

在对阵委内瑞拉的比赛中，雷纳尔多·鲁埃达计划与哥伦比亚队一起使用与玻利维亚队不同的首发阵容。由于胡安·吉列尔莫·夸德拉多和阿尔弗雷多·莫雷洛斯等球员缺席而造成的一些变化，其他变化是由于教练使用的战术变体。

胡安·吉列尔莫·夸德拉多在对阵玻利维亚的比赛中获得了第二张黄牌，因此当他不得不支付罚款日期时，他被哥伦比亚队开除。就他而言，阿尔弗雷多·莫雷洛斯（Alfredo Morelos）未能从左肌受伤中恢复过来，这使他在南美预选赛的最后一天登上了论坛报。

在中场，它将从只有一个恢复轮，古斯塔沃·奎拉尔（Gustavo Cuellar）在对阵玻利维亚的比赛中表现出色，转变为对阵高原队的第三个进球的作者马修斯·乌里韦和常规首发球员威尔玛·巴里奥斯（Wilmar Barrios），也是少数在比赛中重复的球员之一与委内瑞拉境内最后一次会议有关的名册。

哥伦比亚国家队可能的阵容

大卫·奥斯皮纳；丹尼尔·穆尼奥斯、卡洛斯·奎斯塔、威廉·泰西略、弗兰克·法布拉；威尔玛·巴里奥斯、马修斯·乌里韦；路易斯·西尼斯特拉、詹姆斯·罗德里格斯、路易斯·迪亚兹和路易斯·费尔南多·穆里尔。

DT：雷纳尔多·鲁达

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