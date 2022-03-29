《Choose or Die》发行：复古电子游戏释放恐怖

Asa Butterfield（性教育）的角色问道：“我看不出电子游戏怎么能杀死某人，” Choose or Die（以前称为 Curs>R）的预告片中说。鉴于剪辑中听到了罗伯特·恩格伦德（Robert Englund）的声音（是的，来自噩梦传奇的弗雷迪·克鲁格本人），那么可怜的艾萨克很快就会详细了解电子游戏可以杀死某人的多种方式。这就是 Netflix将于4月15日发行的这部英国恐怖片的想法。

这是一款20世纪80年代的生存游戏，艾奥拉·埃文斯（The 100）的角色凯拉开始玩。她已经辍学了，刚丢了工作，她即将被逐出家门。艾萨克向他讲述了许多未获奖的旧视频游戏奖项。如果是 curs>R，则需要125,000美元，这可以为您解决多个问题。

艾奥拉·埃文斯（“The 100”）认为，击败八十年代的电子游戏并不难。(Netflix)

但是，它会为你创造其他人。游戏可以控制现实并扭曲现实，很快 Kayla 就在为自己的生命而不是为了钱而玩。他必须做出骇人听闻的决定，导致无法忍受的结果。但是，正如西蒙·艾伦（Simon Allen）撰写的托比·梅金斯电影的标题所表明的那样，要么选择要么死。

这个女孩的朋友艾萨克也知道她已经打开了黑镜版的地狱之门，而落在凯拉身上的诅咒将对整个城市造成致命的后果。

西蒙·艾伦创作的 Toby Meakins 电影最初被称为 “Curs>R”。(Netflix)

带有绿色光芒的复古屏幕释放出尖叫声，鲜血和许多心理恐惧。在毁灭之后，演员阵容的其余部分：埃迪·马桑（夏洛克·福尔摩斯），安吉拉·格里芬（白线），凯特·弗利特伍德（星球大战：第七集），瑞安·盖奇（霍比特人）和乔·博兰德（克里斯汀·基勒的审判）。

游戏可以控制现实并扭曲现实，造成致命的后果。(Netflix)

Choose or Die 最初是由雷德利·斯科特作为限量系列开发的，由塞巴斯蒂安·雷博和约翰·佐伊斯由安东和马修·詹姆斯·威尔金森为 Stigma Films 制作，西蒙·艾伦、丽莎·格卢科夫、尼克·安吉尔和霍莉·哈布舍尔担任执行制片人。

该作品将在未来几天内发布。(Netflix)

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