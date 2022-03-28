超过3000万人因气候变化而流离失所：全球变暖能否停止？

A city showing the effect of Climate Change

安东尼奥·古特雷斯说：“我们正在梦游气候灾难，在地球燃烧时我们无法互相指责 。” 联合国秘书长的话是政府间气候变化专门委员会（IPCC）将于4月4日发布的报告的前奏。

在这份文件中，专家们将指出 各国必须做出哪些承诺来遏制全球变暖及其后果，全球变暖已经导致全球超过3000万人不得不离开家园迁往其他地区。

目标已经确定，到2030年，地球的温度不会上升超过1.5摄氏度。这就是为什么要改变全球能源结构，放弃化石燃料转而使用可再生能源的巨大压力。古特雷斯在《经济学人》杂志组织的经济可持续发展峰会上警告说：“各国可能会因为化石燃料供应的直接不足而受到严重消耗，以至于它们可能忽视或忽视减少化石燃料使用的政策。”

联合国头条警告说：“对化石燃料的依赖确保了相互毁灭”

联合国头条新闻警告说：“对化石燃料的依赖确保了相互毁灭。”同时指出，“ 现在是踏上加速器进入可再生能源未来的时候了，而不是踩踏全球经济的 脱碳化。”古特雷斯指出：“这就是我们可以将 1.5ºC的目标从重症监护室拯救到康复室的方式，” 他指出，实现这一目标 “需要到 2030年将全球排放量减少45％，到本世纪中叶将碳中和。”

在2021年底在苏格兰格拉斯哥举行的 COP26 气候变化峰会上，联合国任职者关注的要点是达成一致的。专家们认为，尽管有上述情况，但参与国没有作出真正的承诺。“我们正在梦游气候灾难。我们的星球已经升温到1.2度，我们到处都能看到这种情况的毁灭性后果，” 古特雷斯说。

IPCC两周前发布的报告指出， 世界上一半人口生活在被列为面临气候灾害风险的地区。 即使由于这些同样的现象，他们估计仍有将近3000万人流离失所。出于这个原因，联合国首脑试图指出所有国家，无论是新兴国家还是发达国家，都必须遵守商定的限制：“当地球燃烧时，我们不能互相指责。”

“我们正在梦游气候灾难。我们的星球已经升温到1.2度，我们到处都能看到这种情况的毁灭性后果，” 古特雷斯说。 (盖蒂)

处于 “转折点” 的气候

4月4日，联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）将发布该报告，其中将列出缓解全球变暖的一系列关键。正是1.5°C的目标越来越近，截止日期：2030年也是如此。 不仅专家将出席这份文件的提交，而且世界领导人也必须参加，他们必须签署和批准该文件。

前两份报告详细介绍了导致世界走向这种现实的原因，在这种现实中，自然现象越来越极端。在这种情况下， 正是自然本身将自己表现为人类和地球上所有物种必须面对的最大威胁之一。

在去年8月发布的第一份文件中，专家警告说，气候正处于转折点。随着1.5°C的升高，他们已经确保了会有更多的热浪，温暖的季节将更长，而寒冷的季节将减少。 当地球温度升高2°C时，热浪将更频繁地达到人类和农业的容忍极限。

专家们已经保证，随着1.5°C的升高，将会有更多的热浪，温暖的季节将更长，而寒冷的季节将减少 (盖蒂)

另一方面，在上个月发布的报告的第二部分中，专家表示， 如果全球变暖不仅限于1ºC以上的十分之一，那么世界不仅将遭受热浪的困扰，而且还将增加更多的火灾，洪水和干旱。 此外，他们指出，在未来几十年中，地球将以127种不同的方式退化，其中一些将是 “潜在的不可逆转”。

他们还强调，过去四年是自工业化前以来有记录以来最热的年份。在这方面， 专家警告说，人类和所有生态系统将面临 “黯淡的未来”，因为世界上几乎一半的人口 “非常脆弱” 这种情况

“积累的科学证据是明确的：气候变化是对人类福祉和地球健康的威胁，” 来自67个国家的270名科学家警告说，他们为联合国评估了全球变暖的演变。正如他们指出的那样，在第一批物种灭绝的情况下，“有些损失已经是不可逆转的”，而另一些则是 “接近不可逆转的”，例如冰川的退缩和永久冻土（北极地区永久冻结的土壤）的丧失。

IPCC专家警告说：“气候变化对人类福祉和地球健康构成威胁。” (盖蒂)

专家们列举 并警告说：“人类高度脆弱性的全球热点尤其出现在西非、中非和东非、南亚、中美洲和南美洲、小岛屿发展中国家和北极 。”与脆弱性极低的地区相比，高度脆弱地区的风暴高出15倍”。

全球变暖能否停止？

将于4月4日发布的最新报告将为如何遏制或缓解全球变暖提供指导。根据IPCC专家的说法，如果各国遵守当前的承诺，地球的温度将上升2.7ºC，并将是 “灾难性的”。随着1.5°C的增加，被分析的陆地物种中有3％至14％将面临非常高的灭绝风险。当温度达到3ºC时，该风险会增加一倍，而在5ºC时，风险会增加三倍。

他们还警告说，全球变暖将缩短淡水的供应，因为在4ºC时，正常流失将加速并乘以2。他们警告说：“ 在南欧，如果水资源短缺达到2度，将有超过三分之一的人口面临水资源短缺 ，” 他们指出，随着气温的升高，“依赖水和能源的部门将遭受更大的经济损失”。

相比之下，洪水破坏将增加，如果地球温度上升3ºC，洪水损失将几乎翻两番。

专家警告说，全球变暖的加剧将导致洪水破坏增加，如果地球温度升高3ºC，洪水损失将几乎翻两番。 路透社/伊夫·赫尔曼

面对这个黯淡的未来，专家们将带领各国加快减缓气候变化的行动。事实证明， 它将分为农业、能源和运输等部门。甚至据估计，它们将做出技术贡献，以便各国能够应用工具来捕获和储存碳。

预警：应对自然灾害的救命措施

一些专家认为，本报告将强调对热浪和干旱、洪水和火灾等自然灾害以及其他可能夺走人命的气候因素实施全球预警系统。

联合国与世界气象组织（WMO）一起宣布启动极端天气事件的全球预警网络，该网络将在大约五年内取得初步成果，因为目前 世界三分之一的人口没有这些预警系统系统和目标是 100% 的人类受到保护 。此外，在该战略中，将为实施应对计划增加某种指南，以尽量减少影响。









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