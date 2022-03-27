2022 年奥斯卡奖：谁曾获得 52 次奥斯卡提名

FILE PHOTO: FILE PHOTO: An Oscar statue sits before being placed out for display as preparations for the Academy Awards are underway in Los Angeles, California, U.S., March 24, 2022. REUTERS/Eric Gaillard/File Photo/File Photo

3月27日下周日，第94届奥斯卡颁奖典礼将举行，电影艺术与科学学院将颁发给不同类别的最佳电影奖，包括 “最佳电影”，“最佳男主角”，“最佳女主角” 和 “最佳导演”。自第一版以来，许多艺术家被认为会收到期待已久的金色小雕像，但很少有人成功。

其中一些甚至不止一次地被考虑过。美国著名作曲家约翰·威廉姆斯就是这种情况，他在媒体的整个职业生涯中都获得了52次提名，创下了远远无法比拟的纪录。尽管他坚定不移，但他在60多年的职业生涯中仅凭借其非凡的作品赢得了五项奥斯卡奖。

这位音乐家第一次被视为获得该奖项是在 1968 年因其为帕蒂·杜克、芭芭拉·帕金斯、杰奎琳·苏珊、莎朗·泰特、苏珊·海沃德和保罗·伯克主演的电影《娃娃谷》所做的工作而获得 “最佳编排、改编或治疗” 类别。不幸的是他没赢。

这位作曲家现年90岁，超过60岁。网络存档

1969年，他的名字再次出现在提名人名单上，这要归功于他为The R eivers（The Rascals或The Thievers）和再见，奇普斯先生所做的作品和安排，这是由格里尔·加森、特里·基尔本和罗伯特·多纳特主演的令人难忘的浪漫戏剧，后者是收到了小雕像供他解释。

直到 1972 年，约翰·威廉姆斯才为 Fiddler on the Roof 赢得了他的第一部奥斯卡奖 “最佳编排、改编和原创合唱团” 奖，这部电影已经超越了几代人，成为国际电影经典。

1973年对这位美国作曲家来说是伟大的一年，因为他在罗伯特·奥特曼执导的恐怖电影《Images》、吉恩·哈克曼主演的《波塞冬历险记》和汤姆·索耶根据马克·吐温的小说改编的恐怖电影《图像》中三度获得同一奖项的提名。

1974 年至 1975 年间，他获得了《灰姑娘自由》原声带（允许爱直到午夜）和歌曲 Nice to Be Aroun d 的提名。《高耸的地狱》（塔中的地狱）的音乐作品也考虑到了这一点，并因此获得了 BAFTA 奖。

在1970年代末之前，约翰·威廉姆斯凭借《大白鲨（鲨鱼）》和《星球大战：第四集-新希望》的 “最佳原声带” 赢得了两项奥斯卡奖。谁不记得鲨鱼接近时播放的音乐或太空周围的黑暗环境？，这两部音乐作品都是作者最受认可的作品，因为它们被认为是在全球电影史上留下印记并标志着整整一代人的杰作。

在接下来的几年里，他为《国王的近距离接触》、《超人》、《星球大战：Espidous V - 帝国反击战》和《失落的方舟突袭者》（印第安纳·琼斯和失落的方舟猎人）创作了配乐。

约翰·威廉姆斯在奥兰多星球大战庆典上以及他在该系列成立 40 周年之际举行的音乐会

1983年，她凭借《外星人》赢得了同类的第四次奥斯卡奖 ，这是一部科幻电影，讲述了人类与神秘人物之间的相遇，震惊了她。它由亨利·托马斯、德鲁·巴里摩尔和罗伯特·麦克诺索主演，由史蒂芬·斯皮尔伯格执导。同年，他的歌曲《如果我们恋爱了》争夺最佳原创歌曲，但没有获胜。

从 1984 年到 1992 年，他为《星球大战：第六集-绝地归来》、《印第安纳·琼斯和末日神殿》、《狂野河》、《太阳帝国》、《伊斯特威克女巫》、《被称为爱的绊脚石》、《印第安纳·琼斯和最后的十字军东征》制作了安排和创作7 月 4 日，我可怜的安吉利托、肯尼迪国际机场和歌曲《我记忆中的某个地方》和《当你独自一人时》，所有这些都被学院的年度奖项考虑在内。

直到 1994 年，他凭借由利亚姆·尼森、拉尔夫·费恩斯、本 ·金斯利、艾姆贝斯·戴维茨主演的辛德勒名单（辛德勒的名单）的配乐赢得了第五个也是迄今为止的最后一个奥斯卡奖。该奖项是著名导演史蒂芬·斯皮尔伯格获得的约翰·威廉姆斯第三个奖项。

“辛德勒的名单” 是描绘大屠杀的电影之一。

从 1996 年到 2014 年，这位作曲家再次获得尼克松、萨布丽娜、街头孩子、友谊、拯救大兵瑞恩、安吉拉的灰烬、爱国者、哈利·波特与魔法石、人工智能、如果可以的话赶上我、哈利的配乐提名 《波特与阿兹卡班的囚徒》、《艺妓回忆录》、《慕尼黑》、《丁丁历险记》、《战马》、《林肯》、《书贼》以及歌曲《月光》。

从2016年到2020年，他再次出演了《星球大战》第七、第七和第九集原声带的提名。

鲁珀特·格林特，丹尼尔·雷德克里夫和艾玛·沃特森，电影传奇 “哈利·波特” 中令人难忘的主角。（路透社/卢卡斯杰克逊/）

谁是获得52项奥斯卡提名的著名美国作曲家？

约翰·汤纳·威廉姆斯1932年2月8日出生于美国纽约，现年90岁。作为作曲家、指挥、钢琴家和长号手，他曾在国际娱乐界表现出色，还演奏单簧管和小号。

由于父亲是爵士打击乐手的影响，他从小就对音乐表现出兴趣。在他的青年时期，他被招募到美国空军，在那里他演奏了军乐队，后来通过为电视作曲冒险进入娱乐界。

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