米哈伊尔·米津采夫上校将军很生气。目前尚不清楚是由于一名穿着不受管制的制服的士兵在奇怪的情况下造成同志死亡，还是因为这表明他对自己的部队尚未接管富有弹性的城市马里乌波尔感到非常沮丧。

-看看那里的那个败类，用他的牛眼皱着眉头，向我展示他不开心的脸，他那臭的脸！，米津采夫与负责俄罗斯军队突击部队的中尉通电话大喊。

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-你为什么还在我的军队服役？那我为什么要把时间浪费在你的败类身上？如果你是一个单位的负责人，那就加紧努力。

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-为什么他的脸还没被肢解？为什么没人砍掉他的耳朵？为什么这个混蛋还没跛行？

乌克兰情报部门本周录制了@@ 残酷的音频，显示了米津采夫是什么样的将军，并由前乌克兰驻奥地利大使奥莱克桑德·谢尔巴发布。这部独白揭示了所谓的 “阿勒颇屠夫”，这座叙利亚城市在2016年沦为废墟，现在成为 “马里乌波尔的屠夫”，亚速海的港口城市一直在抵抗俄罗斯军队的进攻和不分青红皂白的轰炸一个月。

对马里乌波尔妇幼医院的袭击。80％的基础设施被俄罗斯军队摧毁。（美联社照片/叶夫根尼·马洛莱特卡，File）

俄罗斯军队与巴沙尔·阿萨德一起努力从内战期间分裂叙利亚的各种反叛组织（其中一些得到西方的支持）手中夺回叙利亚，帮助独裁者围困并最终从自由军手中夺回了西北城市阿勒颇叙利亚军队。总的来说，夺回这座城市的战斗持续了四年多，但最激烈的时期发生在2016年底，当时俄罗斯和叙利亚军队包围了东半部，而27万平民则留在里面并对其进行了几个月的轰炸，然后部署了部队和坦克来占领它。

叙利亚人权网络估计，在此期间，至少有23 000名平民死亡，尽管确切数字难以获得，而且可能更高。战争研究所的军事分析人士说，这次围困 “以前所未有的野蛮和苦难为标志”。

俄罗斯军队在围困期间使用了集束炸弹、化学武器和燃烧弹，所有这些都是国际宪章所禁止的。事实证明，医院遭到有系统的袭击，最终在爆炸中被彻底摧毁。经常宣布停火，但在恢复袭击之前，俄罗斯和叙利亚军队经常利用暂停战斗来重新武装和重新定位。其他人则根本没有受到尊重，或者被用来进行宣传，指责叛乱分子以侵犯他们为借口加倍攻击。

最后，向希望逃离战斗的平民提供了人道主义走廊，尽管其中有数千人设法逃离，但其他人说他们是在试图逃离时被捕的，还有一些人在所谓的 “安全” 路线上被处决或死亡。观察员记录了围困期间 100多起即决处决事件，而叙利亚人权网络则表示，将近2,500人遭到任意拘留和酷刑，其中有数十人是儿童。

驻克里米亚的俄罗斯陆军部队负责人米哈伊尔·米津采夫上校用鲜血和火力袭击了马里乌波尔市。(ru.House)

马里乌波尔的人口也遭受了类似的命运，尽管规模更大。在俄罗斯入侵之前，这个战略港口有40万居民。据估计，约有15万人设法逃离。在@@ 爆炸中丧生的人可能超过 2 万人，其中包括该市主要妇产医院的婴儿和妇女，以及数百名在被炸弹摧毁的戏剧院避难的人。

米津采夫将军在下令轰炸时不会握手，尽管他知道目标只是平民。他似乎喜欢在被围困城市的那些人中挑起恐怖。他认为，通过这种方式，国防军士气低落。他不介意使用所有国际战争公约所禁止的集束炸弹或磷弹。

他甚至在3月21日发起了一次 “反向镜像” 行动，指责乌克兰使用化学武器。他下令攻击位于苏梅 Sumykhimrom 的化工厂。最近城镇的市长说：“由于轰炸，一辆装有氨的坦克被损坏，损失的后果尚不清楚。”

两天前，米津采夫与一群俄罗斯记者进行了交谈，并特别提到了 Sumykhimrom 化工厂，称 “乌克兰纳粹分子” 将参加 “假旗” 行动。根据米津采夫的说法，“如果俄罗斯武装部队进入苏梅地区，他们开采了含有氨和氯的存储设施，以大规模毒害苏梅地区的居民。”米津采夫还表示，在米古拉耶夫附近的科特利亚罗沃，“这些纳粹分子正在准备用毒药进行挑衅”。这位将军补充说：“为此，装有毒化学物质的容器已经运送到当地的小学大楼，计划在俄罗斯军队接近时炸毁。”这一切都没有发生。

米津采夫占据了俄罗斯最高的军事职位之一。他是国防控制中心（NDCC）的主任，该中心负责监督国防部和武装部队的联合行动。它还控制着在Astra Linux和Rusbitech系统上工作的很大一部分军队黑客。他于2014年就任该职位。它在莫斯科的兹纳门卡街设有办公室。直接向弗拉基米尔·普京报告。这是普京在军营走廊里的 “耳朵”。

卫星照片显示，数百人在那里避难时，遭到俄罗斯大炮袭击的马里乌波尔戏剧剧院遭到破坏。300多名平民被杀害。Maxar 技术/通过路透社发布的讲义。

米津采夫是莫斯科北部沃洛格达 “州” 的本地人，和他这一代的许多其他苏联士兵一样，在被分配到东德之前在基辅军事学院接受了矛盾的训练。然后，他专门从事战术侦察，并在外高加索指挥俄罗斯军队。是俄罗斯武装部队参谋长瓦列里·格拉西莫夫（Valery Gerasimov）研究了米津采夫的能力。他的崛起始于2011年，飞速发展。2013年，他领导了北高加索地区的行动，成为一名二星级中将，直到他担任NDCC的现任职位。从那以后，他在2015年至2016年间的叙利亚战争中领导了俄罗斯的行动。它造成 23,400 名平民死亡，另有 41 000 人受伤。还有数以千计的酷刑案件，以及俄罗斯军队在雷区使用儿童前进的案件。

这位上校上周向马里乌波尔当局发出了俄罗斯最后通 atum 时曝光了：“放下你的武器。所有这样做的人都将获得城外安全通行的保证。市政当局有机会作出决定，站在人民一边。否则，等待他们的军事法庭将只是俄罗斯方面正在仔细记录的可怕罪行应得的一小部分。”

乌克兰的回应不久就到来了。基辅基本上拒绝了俄罗斯要求投降这座被围困城市的最后通牒。“乌克兰永远无法接受来自俄罗斯的最后通牒。我们都必须死，只有这样我们才能履行哈尔科夫、马里乌波尔或基辅的最后通牒，” 沃洛德米尔·泽伦斯基总统大声疾呼。

那时 Mizintsev 加倍了赌注，对马里乌波尔发动了残酷的袭击。把80％的城市变成了石头和扭曲的铁杆。十万平民，其中大多数是老年人，在炸弹之下。

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