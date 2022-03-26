塞尔吉奥·伊吉塔（Sergio Higuita）是总积分榜的新领导者，而奈罗在2022年加泰罗尼亚Vuelta第六阶段之后排名第四

泄漏使塞尔吉奥·伊吉塔（Sergio Higuita）成为加泰罗尼亚 Vuelta 的新领袖，距离完成比赛还差一个阶段，这是世界巡回赛为期一周的最重要赛事之一。加泰罗尼亚比赛于本周六拉开帷幕，阿联酋航空队的葡萄牙人若昂·阿尔梅达（Joao Almeida）成为总积分榜的新领导者，其次是Arkea Samsic的奈罗·金塔纳（Nairo Quintana），他无法在周五的飞行进球中捍卫领袖的球衣。同时，Higuita排名第三，比主跑者落后7秒。

第六阶段的路线建议在萨洛和坎布里尔斯之间168.6公里。在那里，踏板手必须克服3次山地通行证：第二类中的两个和第一类之一，这是最强的竞争对手寻求收紧步伐并寻找泄漏的关键。

奈罗（Nairo）和阿尔梅达（Almeida）曾是登山头几天的主角，他们在球迷的视线中希望他们能够做出出色的举动，使他们能够在没有一天的时间与2022年本轮冠军见面的情况下更好地定义比赛中的佼佼者。

加泰罗尼亚巡回赛也出现了相当多的没有参加比赛的跑步者，包括前 Movistar Team 世界冠军亚历杭德罗·瓦尔韦德、以色列创业国家的迈克尔·伍兹以及 EF Education easyPost 上来自哥伦比亚的埃斯塔班·查韦斯的两名网友：奇怪的克里斯蒂安·艾金和尼尔森Powless。

在比赛的最初几公里中，对可能进攻的跑步者保持冷静和持续的警惕，但是，在没有80公里的情况下，安蒂奥基亚人塞尔吉奥·伊吉塔·德尔·波拉和Ineos手榴弹兵队的厄瓜多尔人理查德·卡拉帕斯主动对排发动了强力攻击并逐渐占据越来越多的优势，直到距离终点线有40公里的距离超过3分钟。

在哥伦比亚人奈罗·金塔纳（Nairo Quintana）和领导人若昂·阿尔梅达（Joao Almeida）旅行的小组中，阿联酋提出了晋升中最强的群众，以便能够缩小逃亡者与他们之间的差距。但是，面对变得非常复杂的下降，Higuita和Carapaz的进步非常集中。

这位年轻的安蒂奥基安今天与奥运冠军的赌注受到了几位社交媒体用户的钦佩，他们赞扬了两位拉丁美洲车手的英勇精神，他们将奈罗·金塔纳（Nairo Quintana）放在绳索上，他是赢得本届冠军头衔的最爱。

Higuita吓坏了哥伦比亚的自行车迷，并使他们紧张不安，他们将他们的两个同胞视为主角，争取在整体分类中处于领先地位。

距离终点不到 10 公里的阿尔梅达失去了内罗的方向盘并放弃了时间，而内罗则留在一个小型追逐小组中，看着他作为最后阶段的领导者将如何失控。

HiGuita 和 Carapaz 最终共同努力实现了这一壮举，各自在周日在巴塞罗那举行的拍卖会之前都获得了奖金。塞尔吉奥·伊吉塔（Sergio Higuita）终于在比赛中领先，而理查德·卡拉帕斯（Richard Carapaz）设法登上领奖台，在与哥伦比亚人进行了非常紧张的冲刺之后，他的广泛成绩又增加了一个舞台胜利。奈罗总体排名第四，仅次于葡萄牙人若昂·阿尔梅达。

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