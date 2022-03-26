安陶罗·乌马拉：他必须出狱或被佩德罗·卡斯蒂略赦免的机会

Antauro Humala, hermano del expresidente peruano Ollanta Humala (2011-2016). EFE/STR./Archivo

在宪法 法院裁定恢复佩德罗巴勃罗库钦斯基对阿尔贝托藤森的赦免之后,前总统奥兰塔·乌马拉的兄弟安陶罗·乌马拉·塔索被Andahuaylazo，他没有失去很快被释放出狱的希望，他写了一封信给媒体，解释了为什么他应该被释放的原因。

2009年，这位民族领导人最初因2005年占领安达韦拉斯警察局而被判处25年监禁，导致四名警察死亡。但是，他的辩护对判决提出了上诉，并成功地将他被指控的合格杀人罪改为单纯杀人罪。因此，他的刑期被减至19年，因此他应该在2024年1月从监狱释放。

今天，安陶罗·乌马拉有两种方法可以在 2024 年之前离开安康二世监狱。他在给Exitosa的信中 辩称，由于他在监狱中工作了几个月和接受教育，他本来可以为赎回（监狱补助金）服刑 的。 另一种方法是共和国总统佩德罗·卡斯蒂略（Pedro Castillo）按照他在2021年4月仍在竞选总统时所承诺的那样赦免他 。

对于监狱福利

对于 Antauro Humala 来说，“他有权获得惩罚的自由，并得到救赎”，并认为到目前为止，他有 “超过六个月的监禁”。他说：“因此，我是通过 MINJUS/INPE 从州被绑架的人。”

Infoba e 与 Padilla & Chang Abogados 的成员律师弗拉基米尔·帕迪拉·阿莱格里进行了交谈，他解释说，作为一般规则，“每个被定罪的人都必须服刑” 他被判处的刑期。但是，他表示，“惩罚的目的是重新融入社会”。因此，如果成功地证明他在过去的时间内实现了判决的目的，他可以提前获释。

尽管如此，他明确表示，服刑（在短于判决规定的时间内）是法官的权力，而不是被判刑人的权利。

“一个人可以工作或学习（在监狱内），但是在监狱内进行评估的委员会的报告可能是负面的。也就是说，你可能已经工作了，但是例如，你遇到了适应冲突并且仍然存在风险，” 他解释说。

“这不是为了自由而出售你的工作，重要的是你要重新社交。教育和工作是实现这一目标的一种手段，” 他补充说。

他指出，有些犯罪，例如有组织犯罪，不包括监狱津贴，负责证明囚犯重新融入社会的人是国家监狱研究所的一个多学科技术小组（由心理学家、社会工作者等组成），该小组编写了一份报告，上文提到法官，由他决定是否适用可以释放被监禁者的福利。

还有赦免？

尽管作为候选人，佩德罗·卡斯蒂略曾承诺将赦免安陶罗·乌马拉；2021年9月，他当时的司法部长，阿尼巴尔·托雷斯（Aníbal Torres）保证，赦免这位种族主义领袖是不可行的，因为他被判刑的罪行不允许他有机会获得总统的宽限期。

“根据法律，他被判刑的罪行是不可能的。托雷斯当时说，可能是竞选活动提出的，可能是这样做的意图，但现在我们必须考虑这种情况的宪法和法律可能性。”

在这方面，律师弗拉基米尔·帕迪拉（Vladimir Padill a）回忆说：“赦免是总统的职责，当全能的国王决定谁给予自由时，这落后于君主制”。

但是，他认为，尽管从法律上讲，国家元首是总统权力，但不能忽视国际法，例如，国际法规定，危害人类罪不能作为总统的恩典考虑在内。

他补充说，该学说中最被接受的赦免是出于人道主义原因在被监禁者身患绝症时给予的赦免。

因此，对于没有犯下危害人类罪的安陶罗·乌马拉（Antauro Humala）而言，如果他被证明患有绝症，但 “不是出于政治上的好处”，他可以获得赦免。

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