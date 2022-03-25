这是 CDMX 中故意杀人率最高的 10 个殖民地

根据墨西哥城总检察长办公室（FGJ-CDMX）的数据，五位市长集中了自2018年以来故意杀人罪发生率最高的10个殖民地。

它们是 Cuauhtémoc，有 3 个殖民地；韦努斯蒂亚诺·卡兰萨（有一个）；伊斯塔帕拉帕（有三个）；特拉尔潘（有两个）；科约阿坎（有一个）。

报告指出，莫雷洛斯殖民地记录的故意杀人受害者人数最多，在2019年1月至2022年1月期间共有125起案件，其中库奥特莫克地区记录了64起案件，贝努斯蒂亚诺·卡兰萨有61起，而中心殖民地记录了54起故意杀人案那段时间。

莫雷洛斯（Morelos）和森特罗（Centro）这两个殖民地一直是犯罪集团LaUnión de Tepito的主要行动点之一，它影响了Doctores殖民地记录的30起凶杀案，该殖民地在该犯罪的发生率中排名第三。

处决了科洛尼亚·莫雷洛斯（照片：Cuartoscuro）

这些杀人事件大多与Tepito联盟与犯罪集团Anti Union争夺毒品销售领土的竞争有关，也与所谓的 “Drop by Drop” 内的账户调整有关，这是以哥伦比亚公民为首的犯罪团伙利用的一种借贷机制主要是给交易者的钱。

第四名是伊斯塔帕拉帕市长办公室的阿巴斯托中央殖民地占据，共有 29 起故意杀人案。在城市的这一地区，犯罪与犯罪团伙无关，而是与对商人和租户的袭击以及结算账户有关。

特拉尔潘的圣安德烈斯·托托拉潘殖民地共有 27 起凶杀案，排名第五，贝努斯蒂亚诺·卡兰萨的中部地区排名第六，有 25 起凶杀案。

从2019年到2022年，位于科约阿坎的佩德雷加尔圣多明各殖民地、圣米格尔·托皮莱霍·德·特拉尔潘、东军和伊斯塔帕拉帕的洛马斯·德·圣洛伦索共记录了324起故意杀人案。

在本届政府执政期间，在墨西哥城的后面这些地区，受到犯罪集团洛斯·马塞罗斯，洛斯罗罗斯和特拉瓦克卡特尔残余分子的影响。