Derbez 回复了 AMLO 关于玛雅火车的问题：“没人付钱给我，我没有收到黄色信封”

墨西哥演员兼制片人欧金尼奥·德贝兹（Eugenio Derbez）指出，他没有因为参与名为 #SélvameDelTren 的竞选活动而获得任何经济报酬。在安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AMLO）将参与者描述为 “伪环保主义者” 和 “fifis”，并辩称他们会被保守派雇用来批评他的项目之后，他分享了自己的立场。

“被取消参赛资格让我很痛苦，因为我认为狮子相信每个人都有自己的状况。我没有收到黄色信封，我不需要那个。3月25日，这位喜剧演员在接受西罗·戈麦斯·莱瓦（Ciro Gómez Leyva）采访时说，我用额头的汗水赚钱，我这样做是为了热爱墨西哥。

SélvameDeltren 是领导该提案的标题，纳塔利娅·拉富尔卡德，凯特·德尔·卡斯蒂略，巴尔巴拉·森，索尔·埃尔南德斯，奥马尔·查帕罗，安娜·克劳迪娅·塔兰孔，艾斯林·德贝兹，阿图罗·伊斯拉斯等名人通过他们在社交网络上分享的视频让自己听见网络要求在玛雅火车以南建造第 5 段。

AMLO批评了那些通过视频将自己定位在玛雅火车上的艺术家。

该出版物自3月22日（星期二）作为世界水日的一部分开始发行，因为相关人员解释说，火车的工作除了对该地区的动植物造成严重破坏外，还将严重影响地下河流。

就欧金尼奥而言，他利用这次采访澄清说，他属于一群担心半岛雨林面临的潜在危险的公民。

他还澄清说，他们不是被任何人雇用的：“我一直这么说，我不是来自任何一方，既不是PRI，也不是PAN或MORENA。我来自墨西哥，我这样做是因为环保主义者联系了我们，当地人联系我们寻求帮助。”

与AMLO的话相反，受访者表示，他们不反对玛雅火车，他们只是反对在最后一刻将路线从第5段改为世界上拥有最长的地下河和cenote系统的地方。它的唯一目的是停止这部分的工作，以避免生态灭绝。

Fonatur当局宣布，玛雅火车的第5段将不再沿着穿越普拉亚德尔卡门的原始路线行驶。照片：伊丽莎白·鲁伊斯/CUARTOSCURO.COM

同样，他说，他们所要求的只是进行必要的环境研究，并执行法律，“听取当地社区，玛雅人和民间社会的意见，听取专家，环保主义者和科学家的意见。令人讨厌的是，为了按时交付工作并说 “是的，我们愿意”，他们决定穿越丛林”。

应该指出的是，总统并不是唯一一个发表反对反对莫伦主义作品立场的艺术家的言论的人，因为总统的儿子何塞·拉蒙·洛佩斯·贝尔特兰（JoséRamónLópezBeltrán）也发表了讲话。

洛佩斯·贝尔特兰（LópezBeltrán）称墨西哥乐队 Café Tacvba 的歌手德贝兹和鲁本·阿尔巴兰（Rubé n Albarrán）是因为他们不了解情况，也受到他们不良友谊的影响。他通过自己的Twitter帐户公开了这一点，并在其中分享了以下内容：

“他最好的时刻是在九十年代。来自 @EugenioDerbez 是 #eloygameno 鲁本·阿尔巴兰是 @cafetacvba、#Re 和 #Avalanchadeexitos。我希望他们能充分了解 @TrenMayaMX，别再听他们致命而多余的坏友谊了。”

照片：来自 Twitter 的屏幕截图

最后，这位演员评论说，他将继续抗议第5节的建设，并强调：“在我职业生涯的这一点上，我不需要有人来付我一些比索来支持某个政党（...），相反，我是无党派的，政党去了，政党来了，国家做到了没有改变。

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