秘鲁vs乌拉圭加马拉：秘鲁国家队球衣的高销量让他感到高兴

随着呼吸达到最大力量，成千上万的秘鲁球迷渴望参加 秘鲁对乌拉圭参加 2022 年卡塔尔预选赛。由于国家队倒数第二场比赛，来自Gamarra商业商场的数十名服装商利用了blanchirroja团队的T恤业务，成千上万的秘鲁人参加了T恤的购买。

秘鲁加玛拉商业协会主席苏珊娜·萨尔达尼亚（SusanaSaldaña）在接受安第斯机构采访时评论说，有些T恤的售价为5个鞋底，成人的鞋底为8个。

他补充说：“现在对衬衫的需求与秘鲁对阵哥伦比亚的比赛（2022年1月）非常相似，也就是说，前几天衬衫的销量增长了10％。”

萨尔达尼亚还保证，已经从该省订购了T恤衫，随着日期的临近，这种需求增加了。

他说：“在各省，由于T恤的销售，商人也在复兴自己，因为他们从Gamarra的生产企业家那里批发购买，然后恢复在该地区的业务。”

他补充说：“如果秘鲁赢得或吸引乌拉圭，需求可能会飙升至少 20％，而加马拉有能力快速生产以供应利马市场和各省。”

除了服装外，已售出的其他配饰也是伴随国家队参加比赛的纪念品。

“不仅有T恤，还有适合寒冷地区的服装，例如外套，围巾，潜水员，甚至是非常温暖的chullos。还有短裤、口罩、帽子和其他产品，” 他说。

按照这些思路，他指出，在加马拉，有不同的子行业，其中之一就是体育，在大流行之前，体育界汇集了5,000名企业家，但现在约有2,000名企业家。

他说：“考虑到前几年没有学校活动，预选赛的整个过程帮助商场的体育部门重新振作起来，由于比赛的需求，重新开始了活动。”

重新激活

加玛拉（Gamarra）的商人表达了他们的喜悦，因为他们也是白红色的粉丝，并且还评论说，选择的进展有助于振兴纺织体育行业以及许多其他陷入瘫痪的行业。

“这意味着振兴企业家。对于那些尚未能够重新开始活动的人来说，这将是一个重要的机会，对于那些已经开始的人来说，这将是一个维持和增长一点的重要机会，因为会有需求。通过培养更多的人员也被雇用，那么就会有更多的工作，” 萨尔达尼亚告诉特罗姆。

创新模型

有些人更喜欢最具活力和趣味的T恤模特，T恤有个性化的选择，他补充说，需求增长缓慢，但正在增长。

“有马球衫，短裤，夹克，潜水员，旗帜，横幅，紧身衣裤，babecreces，头带，口罩，帽子，围巾，因为它不仅运往利马，而且在秘鲁，我们拥有所有气候，” 来自Counciones Vozart的VerónicaOchoa在勒内画廊说。

VQ纺织服务秘鲁的Robert@@ o Calmet表示：“我们还使用里卡多·加雷卡、'奥雷哈斯'弗洛雷斯、库埃瓦、赞布拉诺的漫画或客户想要的任何设计来定制马球衫。”





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