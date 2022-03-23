Ghostwire：东京：启发游戏的日本神话人物

距离《Ghostwire：东京》正式发布仅几天了，该视频游戏讲述了受日本妖怪启发的超自然冒险。游戏总监@@ 木村贤治和服部义文（首席角色设计师）在PlayStation官方门户网站上讲述了他们最喜欢的怪物的特征。

在电子游戏的想象中，在世界人类居民神秘失踪之后，所有这些神话生物都入侵了东京的街道。玩家将不得不与他们的盟友侦探KK一起调查如何追捕应对事件负责的人。

根据木村的说法，其历史魅力的一部分来自于能够与适应21世纪技术生活（当然具有精神特征）的神话生物一起游览现代日本首都的能力。虽然有些是对生物的威胁，但其他妖怪可能是某些任务的关键盟友。

KUCHISAKE-ONNA

在日本民间传说中，kuchisake-onna 是一种恶毒的精神，其形式是一个女人戴着口罩遮住脸，手里藏着尖锐物体。

传说这些妖怪追逐那些独自在日本街头徘徊的人，然后通过询问他们是否认为她是 “漂亮的女孩” 来开始攻击。如果受害者回答是，该生物就会发现自己的脸，并会发现他的嘴角从耳朵到耳朵都是张开的。他带着可怕的笑容再次问他们同样的事情，如果那个人吓坏了，kuchisake-onna 就会杀死他们。

如果回答 “是”，妖怪会继续毁容受害者的脸。Legend 描述说，避免后果的方法是扔硬糖、钱或进入化妆品店。

“最终导致他们加入的原因是，它们一见钟情看起来不像怪物，就像穿外套的普通女性一样。因此，它们补充了我们游戏的目标之一：在完全普通的环境中描绘令人不安和非同寻常的事物，” 木村在谈到 kuchisake-onna 时说。





图片：PlayStation.blo

狸木

友善的 Tanuki 以日本浣熊物种的形式出现，是喜欢清酒（日本酒精饮料）的友好烈酒。

这些妖怪拥有强大的魔法能力，可以转化为任何人类形态。在《Ghostwire：东京》的叙述中，你会发现一群迷失在街上的男孩，你必须面对这些男孩。狸猫抓住了这个机会来惹恼玩家，他们甚至会利用这个机会采取毫无疑问的形式，分散他们对主要任务的注意力。

木村说：“我们让他们使用以狸猫传说而闻名的日本地区盛行的地区方言，为他们提供了一种独特的说话方式。”

图片：PlayStation.blo

猫又

Nekomata 烈酒以插画日本江户时代（1600-1868 年）的书籍而闻名。这些两尾猫形的妖怪既是邪恶的，也可以是非常忠于主人的角色。

在视频游戏中，他们负责城市的售货亭，并向玩家提供补给品，只要他们可以用完成任务获得的名为Meika的货币付款。当然，他们也可能需要特殊物品，并将更多任务分配给已经很忙的主角。

“最初的想法是创建商店场所，玩家可以在需要休息时步行探索城市并与游客作战。我们认为，如果商店里有能让玩家放心的东西，那就太好了，这就是我们最终让 nekomatas 倾向于进入商店的原因，” 游戏总监说。

图片：捕捉游戏

KAPPA

这种妖怪以日本的各种超自然想象为食，也回应了关于人类灵魂存在的一系列精神规则。尽管它们具有超自然的机制，但 kappa 还是友好但危险的生物。

这些生物具有人形特征，呈乌龟形，用一种贝壳覆盖身体。在他们的头顶上，他们有一个秃头，表明他们充满了水。

在神话中，如果人们碰到 kappa（并设法防止它淹没在河里），他们就可以向生物觉得有义务回应的鞠躬。这样，它将完全瘫痪，没有追捕任何人的可能性。

“我们游戏中的 kappa 是人们脑海中想象的各种各样，包括他们通常的头板和外壳。当涉及到更精细的细节和其他方面，我们添加了在日本以外制作的生物设计中最常见的元素，” 服部说。

SHINE DANCER（o Teru Teru Bozu）

虽然 Ghostwire: Tokyo 将它们视为从空中伏击玩家的威胁，但 teru teru bozu 是传统的玩偶，作为护身符悬挂起来以促进好天气。

“对于 Ghostwire: Tokyo 来说，在完全普通的环境中描绘令人不安和非同寻常的事物对我们来说非常重要。teru-teru bōzu 护身符就是一个例子。在日本，这些是悬挂在建筑物屋檐下的目标，以保护它们免受雨水侵害并带来好运。但是，从不同的方式来看，它们看起来像挂在脖子上的洋娃娃，” 木村说。

Ghostwire：东京将于 3 月 25 日在 PlayStation 5 和 PC 上发布。PlayStation Plus 玩家在 PlayStation 商店预购数字版游戏可享受 10％ 的折扣。

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