博卡 vs River：路易斯·阿德文库拉及其激烈的举动使 DT Xeneize 感到担忧并限制了他的改变

博卡 vs 里弗：路易斯·阿德文库拉（Luis Advíncula）迄今为止在超级经典中濒临被驱逐出境3 月 20 日星期日在布宜诺斯艾利斯的纪念安东尼奥·韦斯普西奥·利伯蒂体育场举行的 2022 年阿根廷联赛杯第 7 场比赛。

经过 42 分钟的比赛，博卡青年队的后卫路易斯·阿德文库拉与河床球员米尔顿·卡斯科发生了一场球争执，裁判停止了比赛。

32 分钟后，路易斯·阿德文库拉收到了黄牌警告。然后朱利安·阿尔瓦雷斯（JuliánÁlvarez）在38岁时犯规，“这激起了竞争对手的要求，并有条件获得第二次犯规，随后被驱逐出境。我在边缘玩。

因此，路易斯·阿德文库拉（Luis Advíncula）以艳丽的动作跳上了米尔顿·卡斯科（Milton Casco），这位 “百万富翁” 足球运动员最终进入了球场，而秘鲁后卫则用背部触球。

但是，裁判达里奥·埃雷拉吹口哨，停止了比赛，但没有犯规。当时的行动引起了博卡青年队的替补席位和教练塞巴斯蒂安·巴塔利亚的担忧，但幸运的是，对于秘鲁人来说，这并没有带来任何后果。

由于河床球员的急剧倒下，裁判使行动瘫痪，并且没有考虑路易斯·阿德文库拉（LuisAdvíncula）的过错，后者一再被开除。但是，这位秘鲁后卫在半场休息时换了，第二个 45 分钟没有回到场地参加比赛。

最后，博卡青年队在阿根廷足球超级经典赛中以 54 分的比分以哥伦比亚进攻者塞巴斯蒂安·维拉的进球以 1:0 击败河床。

在阿根廷联赛击败拉普拉塔体操和击剑之后，River Plate进入了经典赛。就其本身而言，博卡青年队在当地锦标赛中主场击败了拉普拉塔大学生。

博卡青年队教练塞巴斯蒂安·巴塔格利亚与阿古斯丁·罗西排队；卡洛斯·赞布拉诺、马科斯·罗霍、路易斯·阿德文库拉、弗兰克·法布拉；胡安·拉米雷斯；波尔·费尔南德斯、克里斯蒂安·麦地那、亚伦·莫利纳斯；达里奥·贝内代托和塞巴斯蒂安·维拉。

河床策略师受过训练：佛朗哥·阿玛尼；米尔顿·卡斯科；莱安德罗·冈萨雷斯·皮雷斯、保罗·迪亚兹、罗伯特·罗哈斯、恩佐·佩雷斯、尼古拉斯·德拉克鲁兹、埃塞奎尔·巴科；恩佐·费尔南德斯；圣地亚哥·西蒙和朱利安·阿尔瓦雷斯。

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