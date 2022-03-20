入侵乌克兰直播：克里姆林宫军队违背马里乌波尔居民的意愿将他们撤离到俄罗斯领土

在俄罗斯入侵开始将近一个月后，乌克兰估计，由于莫斯科军队的暴力袭击，该国约有850名平民丧生，1400人受伤。

随着国际社会对克里姆林宫的压力越来越大，泽伦斯基政府呼吁中国与西方一起谴责 “俄罗斯的野蛮行为”，此前美国警告北京，如果它支持莫斯科袭击该国的后果。

乌克兰境内的战斗越来越激烈。俄罗斯同意在袭击期间使用高超音速导弹，乌克兰武装部队声称在冲突过程中摧毁了大约 95 架俄罗斯飞机、115 架直升机、72 个导弹发射系统和 44 个防空系统。

接下来，俄罗斯入侵的每分钟一分钟： （乌克兰时间，GMT+2）：

3 月 20 日星期日：

4:30：日本首相岸田文雄和印度总理纳伦德拉·莫迪本周末在新德里的一次峰会上进行对话后，呼吁在俄罗斯入侵后在乌克兰 “立即停止暴力”。

根据会后发表的联合声明，岸田和莫迪强调了乌克兰核设施安全的重要性，并承诺采取行动解决乌克兰面临的人道主义危机。

印度外交部长哈什·瓦尔丹·什林拉告诉记者：“两位领导人都同意，除了对话和外交之路之外别无选择” 来解决冲突。”

“莫迪总理和我都确认，我们需要在国际法基础上和平解决（...）日本和印度将继续努力结束战争，并将继续支持乌克兰及其邻国，“莫迪解释说。

印度和日本以及美国和澳大利亚都是四方安全对话的一部分，四方安全对话被视为抵御中国日益自信的区域堡垒。

4:00：乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基宣布，鉴于入侵的升级以及其中一些与俄罗斯的联系，在戒严期间暂停十个反对党的活动。

泽伦斯基在清晨官方播出的视频中解释说：“鉴于大规模战争以及某些政治结构与该州（俄罗斯）的联系，国家安全和国防委员会决定在戒严期间暂停一些政党的任何活动。”政府渠道乌克兰.

具体来说，暂停活动的政党是 “反对党平台-终身”、“伊斯兰教党”、“我们的”、“左翼反对派”、“左翼力量联盟”、“国家”、“乌克兰进步社会党”、“社会党”、“社会主义者” 和 “弗拉基米尔·巴尔多集团”。

3:15：哈尔科夫乌克兰国家警察总局调查部负责人谢尔盖·博尔维诺夫（Sergei Bolvinov）报告说，自 2月24日战争开始以来，该乌克兰地区已有266名平民死亡。

根据博尔维诺夫@@ 在其Facebook帐户上分享的一份声明，死于俄罗斯军队轰炸的平民中有14名儿童，该声明还宣布在过去24小时内有三人死亡。

哈尔科夫是乌克兰东北部的一个城市，在俄罗斯入侵乌克兰之前人口为150万，被俄罗斯军队围困。此外，根据乌克兰机构 Unian 的说法，本周六这座城市遭到轰炸，几栋住宅楼被导弹击中。

2:30 瑞士总统伊格纳齐奥·卡西斯向瑞士保证，瑞士 “准备” 成为解决乌克兰冲突的调解人，并宣布愿意组织基辅和莫斯科之间的谈判。

“瑞士将中立与人道主义传统相结合（...）它是一个坚定地致力于自由的小国。（瑞士）已准备好在幕后担任调解人或主持谈判，” 瑞士总统在伯尔尼举行的支持乌克兰的示威活动中说。

据报道，在乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基（Volodymir Zelensky）实际上出席的活动中，瑞士总统表示 “希望” 武器 “将很快消失”，并向在瑞士避难的乌克兰人发出了欢迎信息。24 heures”。

2:00：马里乌波尔市议会谴责俄罗斯军队违背其意愿将该市居民撤离到俄罗斯领土。

被俄罗斯军队围困的城市议会在《电报》上的一份声明中解释了这一点，该声明解释说，“数千名居民” 已被驱逐到俄罗斯。根据该声明，据报道，俄罗斯军队在一家体育俱乐部避难，那里有一千多人（主要是妇女和儿童）躲避不断的炮击。

因此，根据乌克兰当局的说法，为了防止俄罗斯军队 “利用” 拥挤的地方 “绑架” 马里乌波尔市的居民，乌克兰军队将 “从这些地区” 撤出。

“众所周知， 被俘的马里乌波尔居民被带到过滤营，在那里居住者检查了人们的电话和文件 。检查结束后，马里乌波尔的一些居民被重定向到俄罗斯的偏远城市，尽管其余人的命运尚不清楚。”

1:20：沃洛德米尔·泽伦斯基总统办公室高级官员基里洛·季莫申科表示，周六至少有6,623人通过被围困的乌克兰城市的人道主义走廊撤离。

季莫申科说，包括1,172名儿童在内的4,128人从马里乌波尔疏散到扎波罗热。

他说，在基辅地区，已有1,820人从较小的城镇撤离，包括布查、比洛霍罗德卡、皮斯基夫卡和霍雷尼奇，并被转移到乌克兰首都基辅。

季莫申科说，在乌克兰其他地方，已有675人从卢甘斯克地区撤离。

00:05：乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基本周六发表讲话，数千名和平示威者聚集在伯尔尼，呼吁瑞士人政府将没收俄罗斯寡头的账户。

乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基在瑞士伯尔尼举行的反战示威活动中发表讲话（路透社/阿恩德·维格曼）

泽伦斯基在一次视频会议上说：“这也是一场与邪恶的斗争，” 泽伦斯基穿着他已经很典型的绿色衬衫在桌子后面通过口译员说。没收寡头账户的请求得到了掌声。

抗议者聚集在瑞士议会大厦外，举着乌克兰国旗，谴责2月24日开始的俄罗斯入侵。

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