苹果在哥伦比亚的排名：3月19日星期六收听次数最多的十首歌曲

音乐行业的公司和艺术家在流媒体平台上发现了歌曲可以覆盖更多人和更多国家/地区的替代方法，苹果就是一个很好的例子，苹果已经获得了优势，并且已经被定位为哥伦比亚公众最喜欢使用的方式之一。

但是，面对种类繁多的音乐目录，很容易错过新闻或当下收听次数最多的歌曲，这就是为什么Apple会向其用户提供当前被征服的歌曲列表的原因。

我们将以下列表留给您：

1。Pantysito

Feid 和 ROBI 凭借 Alejo 的最新热门歌曲 3 的正差异为 3，继续在排行榜上攀升。今天，它处于第一位。他会继续上升还是攀登结束？

2。修道院

3。Who TV Remix

Blessd 和 Ryan Castro 的最新作品《谁电视混音》直接在收藏夹列表中排名第三。它会在偏好方面达到宝贵的第一名吗？

4.MAMIII

5。D@@ esp

er ados Desperados de Rauw Alejandro 和 Chencho Corleone 在该平台的用户中非常成功。今天，它仍处于第五位。

6。全球趋势

7.勋章

8。

Feid 的 Snow 失去力量。今天，他获得的支持不足，无法继续登上领奖台的第一名。他已经排在第八位，这表明他即将离开。

9.与那国

10。对不起 BB:/

对不起 BB:/来自 Tainy、Bad Bunny 和 Julieta Venegas 排名第十。在位居榜首的几周之后，它的受欢迎程度现在正在下降。

苹果在流媒体战争

苹果公司是一家美国公司，生产电子设备，软件，还通过其各种流媒体平台提供音频和视频服务。

几年来，这家公司一直被认为是世界上最引人注目和最有价值的公司之一。据《华尔街日报》报道，2018年8月，苹果成为实现2万亿美元以上市值的第一种途径；今年它超过了 3万亿美元。

在其程序中，Apple Mus ic脱颖而出，它具有允许用户访问音乐和播客的功能。

通过其服务，“la manzanita” 的用户可以访问超过 9000万首歌曲，超过30,000个播放列表和各种播客。与类似的歌曲一样，它允许您下载歌曲并离线收听。

至于用于观看电视剧和电影的 iTunes服务，用户不仅可以实时了解平台本身的内容和推荐，还可以从其提供的频道或服务中实时了解内容和推荐，这些内容和建议可以实时欣赏或在没有Internet连接的情况下下载和欣赏。

该公司提供的作品包括墨西哥导演欧金尼奥·德贝兹（Eugenio Derbez）制作的阿卡普尔科；演员加里·奥尔德曼（Gary Oldman）出演的《慢马》；《弹球机》等韩国电视剧；《史努比秀》等系列。

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