伊莎贝拉在 “名厨大师” 中再次获得免疫徽章。

曼努埃拉·冈萨雷斯（Manuela González）是本周免费挑战赛的获胜者，这使她有权选择在创意挑战赛中将他从黑色围裙中救出来的参与者。这位女演员在思考了几秒钟后选择了克里斯蒂娜·坎普扎诺（Christina Campuzano），两人都爬上了阳台，而不是在选择一对应该参加下一场活动的夫妇之前。

两人团结如下：拉米罗和玛丽亚 T；格子呢和卡罗来纳·戈麦斯；Korozo 和 Chicho Arias；卡洛斯和埃斯蒂瓦·G；帕梅拉和伊莎贝拉；纳塔利娅和托斯陶；艾达·博萨和艾达·莫拉莱斯-再次；Ako and Jai l；几对夫妇重复了这个公式，在此之前，克劳迪娅出来说。由于上一个任务，它被 “整合” 了。这是新事物这就是创意挑战的开始方式。

基本成分是玉米粉。名人花了60分钟，食品储藏室开始选择他们想要的食材。从一开始，就有几个人对众所周知的准备工作和其他准备工作感到惊讶，例如准备水果肉馅卷饼的卡罗来纳州和塔坦就是这种情况。Aco和Jair决定用各种海鲜制成的盖子进行创新。

另一方面，伊莎贝拉（Isabella）和帕梅拉（Pamela）选择了哈拉卡（jalaka），这是一种典型的委内瑞拉菜，由于制作面团所需的玉米粉量很大，很容易准备。60分钟后，所有对子都走到了最前面，首先是两个Aidas展示了一道名为 “Bachata” 的菜，其中包括玉米披萨和塞拉诺火腿。

尽管评论是积极的，但豪尔赫·劳什说，剩下的质量很少。女演员们说那是因为他们把它和其他食材一起带到了烤箱里，波哥大的厨师彻底挑战了他们，提醒他们必须将面团直接放入烤箱中而没有任何其他食物。

“在风味之海中冲浪” 是拉米罗和玛丽亚 ·T 的披萨。面团也不一致，因为它不在理想的地方；尼古拉斯说下次温度应该会更高。Corozo 和 Chicho 直面玉米粉蒸肉，受到陪审团的鼓掌，但克里斯·卡彭捷指责缺少辣椒。两位喜剧演员说，在厨房后面，这道菜通常不含那种酱汁。

Ac@@ o和Jair带来了最具争议的菜肴，因为它们从沿海的典型菜肴变成了西班牙小吃，包括海鲜，虾和塞拉诺火腿。智利厨师建议不要在此类菜肴中使用过多的食材，因为简单是其主要特征之一。Estiwar G 和 Carlos 凭借 “烹饪多功能巴士” 吸引了专业人士的注意。

纳塔利娅和托斯陶展示了一个蔬菜汉堡，尼古拉斯·德·祖比里亚是第一个通过创造性地使用蔬菜来讨好他的人。最后，伊莎贝拉（Isabella）和帕梅拉（包括jalaka）以及塔坦（Tatán和Carolina）（包括装满水果的甜肉馅卷饼三重奏和装满花生的arequipe）收到了陪审团的好评，在完成必须获得免疫针的人时做出了艰难的选择。

经过几分钟的争议，劳什（Rausch），德祖比里亚（DeZubiría）和卡彭捷（Carpentier）选择了帕梅拉（Pamela）和伊萨（Isa）的菜肴作为 “最具创造力” 的菜肴，尽管这两个女人充满活力，但他们的同事并不十分喜欢这个决定。特别是，塔坦（Tatán）告诉相机，这道菜很典型，但事实并非如此。像肉馅卷饼一样，它富有创造力。

现在，委内瑞拉将成为参加下一届小队挑战赛的球队之一的队长。曼努埃拉和帕梅拉也将成为领导者，但围绕着伊萨的周围环境感到焦虑，因为不知道她会选择谁。

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