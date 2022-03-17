里奥哈查的森林大火到达了圣玛尔塔的内华达山脉

在拉瓜希拉省首府里奥阿查的托马拉松市，森林大火消耗了至少70公顷的植被覆盖。这种情况严重影响了农民和牧场主，以及与马格达莱纳和塞萨尔共享的圣玛尔塔内华达山脉的植被。

根据里奥哈查消防局局长奥纳西斯·罗德里格斯（Onasis Rodríguez）向卡德纳尔·埃斯特雷奥（Cardenal Estéreo）警察局宣布的消息，火灾于3月13日于上周日开始，缓解工作从周一开始。几名志愿平民也加入了这项工作，他们从日出到日落都在工作。但是，加勒比海的强风阻碍了救济机构的工作。

尽管里奥哈查消防局表示拥有必要的设备来应对这次停电造成的紧急情况，但由于地形条件，灭火仍然很困难。首先，该部门的地理状况不佳，迫使救济机构装回水泵，水容量为20升的集装箱。

这种电荷很快就会耗尽，单位必须返回水源才能重新填充。这就是第二个问题的起点：拉瓜希拉（La Guajira）是沙漠生态系统的一个部门，因缺乏丰富的水源而闻名。最近的河流 Tomarrazón 完全干燥。

这就是为什么不能像安第斯地区发生大火时那样使用直升机扑灭森林大火的选择。

他们正在考虑的各种选择是在托马拉松安装一个游泳池，以促进救济机构的密集工作，救济机构必须一遍又一遍地走几公里才能为自己补充少量水；为此，他们需要红十字会的帮助，因为它来自市政预算.

指挥官罗德里格斯（Rodríguez）说，里奥哈查（Riohacha）大火的主要原因是燃烧使土地准备种植，以及秘密开采蜂窝以获取蜂蜜。

拉瓜希拉（La Guajira）的降雨适中，据指挥官罗德里格斯（Rodríguez）说，降雨很难使牧场得以恢复，农民恢复了一定的经济稳定。该国其他地区正在经历的拉尼娜现象并没有在该领土上发生。

此外，根据水文、气象和环境研究所（IDEAM）和国家灾害风险管理股（UNGRD）的第0225号公告，里奥哈查是拉瓜希拉七个对植被覆盖火灾处于橙色警戒状态的城市之一，以及Barrancas、Distriction、La Jagua del Pilar、圣胡安德尔塞萨尔、乌里比亚和丰塞卡。

上周二，位于后一个城市不规则社区的一所房屋发生火灾。尽管没有因为这个不起眼的家庭不在家而造成人员伤亡，但两张床、三张床垫、一面镜子、三个风扇、衣服和鞋子被烧毁。在丰塞卡消防员到达之前，邻居们控制了大火。

由于该部门的典型高温和大风，阿尔巴尼亚、哈托努埃沃、迈考、乌鲁米塔和维拉努埃瓦的市政当局也处于黄色火警戒状态。

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