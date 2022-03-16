River-Boca门票的销售开始了：如何购买它们以及有关超级经典的所有知识

联赛杯已经过去了一半，这个周末将有一天纯粹的肾上腺素，因为这将是 “interzonals” 的著名日子，其中的亮点将是里弗和博卡将从19开始在纪念碑中出演的超级经典。

那些由马塞洛·加拉多（Marcelo Gallardo）领导的人是联赛杯第一区的领导者之一，他们在阿根廷杯对阵拉科鲁尼亚·拉费雷尔和对阵拉科鲁尼亚·埃斯格里玛·拉普拉塔的比赛中精神振奋。塞巴斯蒂安·巴塔利亚（SebastiánBattaglia）的那些人虽然夺走了不败的拉普拉塔大学生，但体重减轻了，就像卡利·伊斯基耶多兹（Cali Izquierdoz）一样。使用11个单位时，它们会出现在区域2的第三位。

比赛的时间、电视和裁判：

达里奥·埃雷拉将担任里弗和博卡之间超级经典赛的裁判（路透社/亚历山大·施耐德）

安东尼奥·维斯普西奥·利伯蒂（Antonio Ves pucio Liberti）的任命将于本周日晚上7点开始，为阿根廷电视台播出福克斯体育高级版和TNT Sports（仅通过足球包）。

负责伸张正义的人将是达里奥·埃雷拉，他将得到他的助手胡安·帕勃罗的支持Belatti 和 Diego Bonfá。就他而言，法昆多·特洛被任命为第四位官员。

这将是内乌肯人第四次担任首席法官。第一个是那不勒斯贝克在 2015 年解放者杯第 16 轮比赛中向里弗球员投掷的 “胡椒喷雾剂” 而悲伤地记得的那个。

他的下一次干预是在同年，在与当地锦标赛相对应的决斗中。当时，由于乌拉圭人尼古拉斯·洛德罗的进球，Xeneize 在 Monumental 以 1 比 0 获胜。另一方面，最后一次是在 2017 年上半年在 La Bombonera 举行。那天胜利交给了百万富翁。他以 Pity Martinez、Lucas Alario 和 Sebastián Driussi 的进球以 3-1 击败了长期的对手（费尔南多·加戈标志着当地人的折扣）。

这一记录标志着埃雷拉在总共20场比赛中领先里弗，11场胜利，4次平分和5次跌倒。另一方面，博卡以 15 场胜利、9 场平局和 3 场失利将其吹了 27 次。

门票何时开始销售以及如何购买：

预计将有一个充满百万富翁粉丝的纪念碑

来自努涅斯的会员正式宣布了针对会员的独家预售（不带 “您在纪念碑中的位置”），该预售将于本周三的10点开始（已确定配额）。一旦这些残余物用尽，Somos River 会员将能够从 18 岁起购买门票。

值得注意的是，一旦确认购买，该地点将自动从Single Card中扣除，无需其他手续即可进入Monumental。没有单卡的人将无法购买门票。

另一方面，他们澄清说，这场比赛需要健康通行证。

安全运营和家庭专属渠道：

Superclassic 将进行特别的警察行动

在向足球当局提出正式要求之后，在由吉列尔莫·马德罗领导的安全委员会举行会议之后，两个相关机构的代表，LPF和阿根廷足球协会的经理，城市消防员，民防，体育赛事警察，AGC（政府控制局）和 MPF（检察官办公室）的成立是为了将比赛时间表提前到 19 个。

安全机构将为此次Superclassic实施的创新之一将是独家渠道：家庭将通过一条特定的街道进入，避开人群。“这是家庭专用。如果您与未成年人或养老金领取者一起来，那么它已经是一个家庭团体。这些人将通过不同的通道进入，以避开如此规模的演出中总是存在的人群。我们进行了一次试点测试，我们将对Gimnasia进行另一次测试，但它将在Superclassic中正式开放。我们鼓励家人去，孙子和他的祖父一起去，他们在进出时会感到安全，” 马德罗告诉 Infobae。

该行动将有 1200 名警察和 120 名预防人员。为了避免像2018年解放者杯决赛那样的事件，将修改来访微观的参赛作品。大门将在比赛开始前四个小时打开。

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