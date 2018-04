El autor del libro es Carlos Escudé a quien acompañaron D´Elía, Sergio Burstein de familiares de víctimas de la AMIA y la periodista Mariana Moyano (ex 6,7,8). En la platea, entre otros, estuvo Oscar Parrilli, ex secretario general de la Presidencia y ex jefe de la Secretaría de Inteligencia en el último tramo del gobierno de Cristina Kirchner también investigado en la causa por el memorandum con Irán.