Tropas ucranianas em Mariupol temem que sejam suas últimas horas ou dias devido ao cerco da Rússia

O comandante, Sergei Volyna, da 36ª Brigada de Fuzileiros Navais do Exército ucraniano pediu aos líderes mundiais que extraditassem as forças armadas, os mais de 500 feridos e centenas de civis ucranianos de Mariupol porque a situação é difícil no território de Azovstal.

“Este é o nosso chamado para o mundo, pode ser nosso último chamado. Podemos ter apenas alguns dias ou horas restantes. O grupo inimigo é dezenas de vezes maior do que nós, eles têm domínio no ar, na artilharia, em grupos que operam em terra, equipamentos e tanques”, relatou Volyna em um vídeo postado em sua conta no Facebook, conforme relatado pela agência de notícias ucraniana UNIAN.

Nesse sentido, Volyna pediu aos líderes mundiais que apliquem “o procedimento de extradição” e transferissem militares e civis ucranianos para o território de um terceiro estado.

Ele também explicou que, junto com os militares, há mais de 500 soldados feridos e centenas de civis, incluindo mulheres e crianças. “Pedimos segurança no território de um país terceiro”, disse o comandante.

A Rússia lançou um ultimato para que essas tropas se rendessem até quarta-feira às 14h em Moscou e anunciou a abertura de um corredor humanitário para aqueles que deponham suas armas.

As autoridades locais dizem que milhares de soldados e civis estão presos em Azovstal. Um assessor do gabinete do prefeito de Mariupol disse que 2.000 pessoas, principalmente mulheres e crianças, estão em uma “situação horrível” sem água, comida ou ar fresco.

Embora os russos afirmem controlar Mariupol, o governador regional de Donetsk, Pavlo Kirilenko, refutou e disse à CNN na terça-feira que “existem alguns distritos onde os combates de rua são limitados”.

MAIS AJUDA

O porta-voz do Pentágono, John Kirby, criticou terça-feira a situação no Donbass e garantiu que os Estados Unidos continuarão a armar a Ucrânia para combater as tropas russas enquanto preparam um novo pacote de ajuda militar avaliado em US $800 milhões.

“A munição que estamos dando a eles é adaptada e projetada para a luta que sabemos que eles têm agora no Donbass e que eles terão nos próximos dias e semanas”, disse Kirby em entrevista coletiva, acrescentando que são peças para artilharia, bem como sistemas de radar, sistemas não tripulados e armas de pequeno porte e munição.

“Desde a invasão, ajudamos a entregar, não apenas de nossos estoques, mas de outros países, mais de 50 milhões de cartuchos de munição para armas pequenas de vários calibres. E esse é o tipo de material que os ucranianos estão usando literalmente todos os dias desde que essa invasão começou”, disse.

De acordo com a CNN, os Estados Unidos estariam preparando outro pacote de assistência de segurança avaliado em US $800 milhões para a Ucrânia, como disseram três altos funcionários dos EUA.

(Com informações da Europa Press e da AFP)

