Páscoa: descubra o significado de cada dia

A Semana Santa é uma celebração religiosa que comemora os últimos dias da vida de Jesus na terra. Embora o Perú seja um dos países que celebra essa tradição religiosa, não é incomum que muitas pessoas não saibam o que cada dia realmente significa ou o que é lembrado em cada um deles.

Em nosso país, a Semana Santa começa no Domingo de Ramos, no entanto, em muitas outras nações, começa na sexta-feira das dores ou na sexta-feira do Conselho, que é dois dias antes. Neste dia, o sofrimento de Maria, mãe de Cristo diante da morte iminente de seu filho, é lembrado.

Se você quiser saber o significado de cada dia da Semana Santa, continue lendo a seguinte nota.

SIGNIFICADO DOS DIAS DA SEMANA SANTA

Domingo de Ramos - 10 de abril

A chegada de Jesus a Jerusalém é lembrada.

Segunda-feira Santa - 11 de abril

O messias expulsa vendedores e comerciantes do Templo de Jerusalém porque eles usaram o espaço como um lugar de enriquecimento e não de louvor.

Terça-feira Santa - 12 de abril

O dia em que Jesus se encontra com seus discípulos e fala com eles sobre a traição de Judas e as negações de São Pedro surpreendendo a todos.

Quarta-feira Santa - 13 de abril

Judas Iscariotes trai Cristo em troca de 30 moedas de prata.

Quinta-feira Santa - 14 de abril

Dia da última ceia com seus discípulos. Depois disso, eles prendem Jesus.

Sexta-feira Santa - 15 de abril

É o dia em que o messias entra na prisão, e então prende uma coroa de espinhos a ele e o faz carregar sua cruz. Finalmente, eles o crucificam e o enterram

Sábado Santo - 16 de abril

Também é conhecido como Glory Sabbath, porque apesar de ser um dia de luto, também é considerado um dia de esperança, colocando ênfase especial no lembrete de que Jesus ressuscitará no dia seguinte.

Domingo da Ressurreição - 17 de

Jesus ressuscita no terceiro dia, assim como ele havia dito. Os primeiros a vê-lo são Maria Madalena, João e Maria Mãe de Tiago.

QUE DIAS SÃO FERIADOS?

Este ano, os feriados são quinta-feira 14 e sexta-feira 15 de abril. No entanto, isso pode variar dependendo de cada empresa, já que algumas tendem a estendê-lo até sábado para que os dias de descanso sejam mais longos.

QUANTO DEVO SER PAGO SE EU TRABALHAR DURANTE A PÁSCOA?

De acordo com o Decreto Legislativo nº 713, a empresa em que você trabalha deve reconhecer os pagamentos de descanso pagos, incluindo as férias da Páscoa. A soma que cada funcionário que trabalha deve receber corresponde a um dia de trabalho por feriado não profissional, de acordo com informações oficiais.

OUTROS FERIADOS NO PERÚ

No momento, esses são os dias não úteis que permanecem durante o resto de 2022 em nosso país.

Domingo, 01 de maio — Dia do Trabalho

Quarta-feira, 29 de junho — Dia de São Pedro e São Paulo

Quinta-feira, 28 de julho — Feriados nacionais

Sexta-feira, 29 de julho - feriados nacionais

Terça-feira, 30 de agosto — Dia de Santa Rosa de Lima

Sábado, 08 de outubro — Batalha de Angamos

Terça-feira, 01 de novembro — Dia de Todos os Santos

Quinta-feira, 08 de dezembro — Dia da Imaculada Conceição

Sexta-feira, 09 de dezembro - Batalha de Ayacucho (não trabalha para o setor público)

Domingo, 25 de dezembro — Natal

CONTINUE LENDO