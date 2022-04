Kim Jong-un deu uma casa de luxo ao âncora de notícias mais famoso da Coreia do Norte

O apresentador de mídia estatal Ri Chun Hi é uma das vozes mais famosas da Coreia do Norte depois de anunciar os principais eventos do país nas últimas décadas - incluindo testes nucleares e de mísseis e a morte de um líder - em uma voz alta e estrondosa cheia de emoção.

A apresentadora que foi apelidada no exterior como a “dama rosa” por causa de sua roupa tradicional e brilhante foi tema da mídia oficial norte-coreana na quinta-feira depois que o líder Kim Jong Un presenteou Ri com uma residência de luxo e pediu que ela continuasse a servir vigorosamente como a voz de suas decisões.

Especialistas dizem que Kim está tentando aumentar seu apoio das elites da Coréia do Norte enquanto o país enfrenta as dificuldades da pandemia e um impasse diplomático.

O líder norte-coreano explicou à Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA), que o presente da casa foi dado devido ao trabalho feito pela apresentadora e emissora para a festa nos últimos 50 anos. Kim também disse que espera que Ri continue “como sempre, trabalhando vigorosamente com boa saúde como convém a uma porta-voz do partido”.

Kim reconheceu Ri em um bairro residencial com terraço ribeirinho recém-construído que foi inaugurado na quarta-feira em Pyongyang. A KCNA disse que as casas do distrito foram apresentadas a Ri e outros que prestaram serviços diferenciados ao estado.

En esta foto proporcionada por el gobierno de Corea del Norte, Kim Jong Un, segundo a la derecha, corta la cinta durante una ceremonia de inauguración del distrito residencial en terrazas junto al río Pothong en Pyongyang, Corea del Norte, el miércoles 13 de abril de 2022. (Agencia Central de Noticias de Corea/Servicio de Noticias de Corea vía AP)

Esta sexta-feira é o 110º aniversário do falecido avô de Kim e fundador do estado, Kim Il Sung. É o aniversário de estado mais importante da Coreia do Norte, que foi sucessivamente governado por três gerações da família Kim desde sua fundação em 1948. A nova área habitacional é onde a residência oficial de Kim Il Sung foi localizada até a década de 1970.

“Ao dar casas àqueles que foram fiéis a ele, Kim Jong Un gostaria de fortalecer ainda mais sua unidade interna”, disse Moon Seong Mook, analista do Instituto Nacional de Pesquisa de Estratégia da Coreia, com sede em Seul. “Ri Chun Hi é um exemplo claro de tais pessoas, pois ela propagou fortemente seus testes nucleares e de mísseis e serviu como uma espécie de orador para ele.”

A KCNA disse que Kim visitou a casa de Ri com ela na quarta-feira e tomou precauções para evitar que ela sofresse qualquer inconveniente “ao subir e descer as escadas”.

Ri, que tem cerca de 79 anos, disse sentir que sua nova casa era como um hotel e que todos os membros de sua família “ficaram acordados a noite toda chorando com profunda gratidão pela benevolência do partido”, segundo a KCNA.

Ri ingressou na televisão estatal no início dos anos 1970, quando o país ainda era governado por Kim Il Sung, e gradualmente se tornou o rosto das transmissões de notícias impulsionadas pela propaganda do país.

Imagen de archivo de Ri Chun Hi. REUTERS/KRT via REUTERS TV/File Photo

Seus laços estreitos com Kim foram mostrados durante um desfile militar no ano passado, quando ele viu as tropas marcharem de um terraço elevado bem ao lado de Kim, colocou a mão em seu ombro e sussurrou para ele em um momento. Em outro evento, ela foi a primeira pessoa a trocar um aperto de mão com Kim antes de pegar seu braço e posar para uma foto de grupo.

Moon, o analista, disse que Ri recebe tratamento no nível de membro do gabinete em casa, parece saudável e deve continuar a lidar com os principais comerciais de televisão pelo menos nos próximos anos.

O estilo apaixonado e efusivo de Ri às vezes gerou risos em outros países. Em 2011, uma estação de televisão taiwanesa pediu desculpas depois que um de seus leitores de notícias imitou o tom de Ri quando anunciou a morte do pai de Kim, Kim Jong Il.

Desde que herdou o poder após a morte de seu pai, Kim Jong Un, de 38 anos, governou a Coreia do Norte com autoridade absoluta. Mas ele está enfrentando um dos momentos mais difíceis de seu governo depois que a pandemia do coronavírus chocou uma economia que já estava em uma situação desesperadora devido à má gestão e sanções impostas pelos Estados Unidos. Analistas dizem que os recentes testes de mísseis foram feitos para avançar suas armas e pressionar os Estados Unidos e seus rivais por concessões diplomáticas.

(com informações da AP)

