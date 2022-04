Ollanta Humala e Nadine Heredia: julgamento oral contra ambos continuará na segunda-feira, 18 de abril

A audiência oral contra o ex-presidente Ollanta Humala, sua esposa Nadine Heredia e outros, pelo crime de lavagem de dinheiro continuará nesta segunda-feira, 18 de abril no Terceira Vara Criminal Colegiada do Superior Tribunal de Justiça Criminal Especializada (CSN) para o caso Lava Jato.

Na audiência de segunda-feira, liderada pelo presidente do Colegiado, Nayko Coronado, foi feita uma apresentação pela Procuradoria-Geral da República, que solicitou a nulidade da transferência de três edifícios do ex-presidente em favor de sua então filha mais nova, Illary Humala Heredia.

AUDIÊNCIA 18 DE ABRIL

Nayko Coronado indicou que a audiência em 18 de abril começará com a oferta de novas provas do pedido de nulidade da transferência de três propriedades do ex-presidente em favor de sua filha.

Ele também informou que na terça-feira 19 a sessão começará com declarações de testemunhas oferecidas pelo Ministério Público; entre eles os ex-congressistas José Vega e Álvaro Gutiérrez; bem como os ex-presidentes Alejandro Toledo e Pedro Pablo Kuczynki; entre outros.

INVESTIGADO

São nove indivíduos investigados nesse processo de lavagem de dinheiro no total, que ocorre no âmbito do caso Lava Jato.

Além de Humala e Heredia, o tribunal ordenou a presença para a audiência de julgamento de Ilán Heredia Alarcón, Rocío del Carmen Calderón Vinatea, Antonia Alarcón Cubas e Mario Torres Aliaga.

Da mesma forma, Martín Belaunde Lossio, Maribel Amelita Vela Arevalo, Eladio Mego Guevara, Carlos Gabriel Arenas Gomez Sánchez e Santiago Gastañadui.

Também estão incluídas a empresa Todo Graph SAC e o Partido Nacionalista Peruano.

ELES PEDEM 10 ANOS DE PRISÃO

Deve-se notar que o juiz Germán Juárez pede 10 anos de prisão para o ex-presidente Ollanta Humala e a ex-primeira-dama Nadine Heredia, é claro. financiamento ilícito na campanha presidencial de 2006.

O casal é acusado do crime de lavagem de dinheiro em três seções: a campanha para as eleições presidenciais de 2006, a campanha eleitoral de 2011 e a ocultação de dinheiro de fontes ilícitas.

No primeiro caso, acredita-se que Humala tenha contatado o então presidente da Venezuela, Hugo Chávez, através de William Chávez Alcântara. A razão foi para ele apoiar com financiamento o Partido Nacionalista criado em outubro de 2005 e fundado “por Ollanta Humala, seu irmão Alexis; Nadine Heredia e seu pai”.

De acordo com a acusação, “esse dinheiro saiu do tesouro público venezuelano. Esse dinheiro é de origem ilícita.”

Humala e Heredia teriam concordado com a Unidade Política Popular 89 que Ilan Heredia deveria ser responsável pela gestão econômica dessa aliança. Então, “eles receberam $92 mil dólares, mas as despesas de campanha totalizaram $6 milhões”.

“O dinheiro ilícito foi inserido para despesas de campanha na campanha de 2006. Esse dinheiro ilícito foi lavado e o que sobrou foi usado para a compra de bens. (...) Nadine Heredia comprou uma casa, produtos bancários, veículos e incorporação de uma empresa Todo Graph”, disse o promotor Atoche Germán Juárez em fevereiro.

O promotor acusou Humala de converter clandestinamente e depositar o dinheiro no Perú por meio da empresa Kaysamak, com confianças confiáveis. Para apoiar essas acusações, Juárez disse aos depoimentos que eles provarão a entrada de dinheiro da Venezuela para a campanha de 2006. Além disso, como testemunhas estão os ex-presidentes Pedro Pablo Kuczynski e Alejandro Toledo.

