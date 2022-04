Desafio 'The Box': Gamma surpreendeu e manteve sua despensa cheia neste novo ciclo

Após a reorganização que ocorreu nas equipes com a chegada de um novo ciclo na competição, os desafiantes se viram com surpresas gratificantes, porque agora cada capitão ou vencedor nos diferentes desafios que surgem durante esta etapa terá a possibilidade de levar as chaves para o cubo, um espaço onde eles podem desfrutar com outro competidor os benefícios do triunfo.

O primeiro a apreciar o cubo foi Tarzan, que convidou o Porto para ser acompanhado por uma noite, comer, tomar um copo de vinho e voltar para casa com energia renovada.

“Porto, eu realmente acreditei em você. Att: Tarzan. O convite é hoje, vou esperar por você na minha caixa”, escreveu o capitão Alpha ao seu ex-companheiro de equipe.

Enquanto isso acontecia no novo espaço, a equipe Beta ainda falava sobre a reestruturação que a competição experimentou no dia anterior, lá Ceta, seu capitão, expressou que chegou a pensar que Alpha ficaria com os mesmos membros com os quais ele começou.

Apesar do bom tempo que Tarzan e Porto estavam curtindo, a capitã da equipe Alpha tomou alguns drinques e ousou pedir um beijo no ex-parceiro, no entanto, ela ficou bastante desconfortável com as palavras da participante e preferiu dormir em um sofá no primeiro andar do cubo.

El Cubo, el nuevo espacio en el que dos participantes se podrán relajar después de haber salido vencedores en la competencia. Tomado de Canal Caracol en vivo

“Eu não sei se eu vou para a cama hoje sem te beijar, mas eu realmente quero te beijar... quando eu dormi com você naquela noite eu teria beijado, mas hoje eu te peço um beijo... se você não me beijar hoje eu simplesmente não sou Tarzan”, disse o vencedor do Desafio dos Capitães.

Mais tarde, momentos antes de ir dormir, o desafiante declarou seu amor ao Porto e novamente ela o rejeitou, então ele recriminou a situação e caiu no chão para lamentar, gritando que deixou os outros desafiadores que estavam perto da luxuosa cabana um pouco assustados.

Tarzán se lamentó después que Porto lo rechazara para darle un beso. Tomada de Canal Caracol en vivo

“Porto! Eu te amo, tudo que eu quero é um beijo... você sempre brinca com os sentimentos das pessoas e hoje você está brincando comigo”, argumentou Tarzan.

Neste teste, um participante de cada equipe superou vários obstáculos até chegar a uma cesta onde pegou uma bola, de lá eles voltaram para os mesmos pontos e tiveram que jogar a bola em um buraco no final da quadra e tentar marcar em uma primeira tentativa. Se isso não fosse possível, os membros da equipe que estavam naquele momento tiveram que recuperar a bola e devolvê-la ao arremessador para tentar marcá-la novamente.

Desafío The Box competencia de Sentencia y Hambre. Tomada de Canal Caracol en vivo

Os primeiros a conseguir os nove pontos foram os membros da equipe Gamma, que rapidamente superaram seus oponentes com bloqueios para impedi-los de ultrapassá-los, e assim mantendo a despensa cheia mais um ciclo. Em segundo lugar ficou Alpha, que teve que escolher entre levar para casa vísceras e batatas ou peixe seco e mandioca, escolhendo a segunda opção.

Desafiantes compitiendo por quedarse con la alacena llena y no pasar hambre en un nuevo ciclo. Tomada de Canal Caracol en vivo

Em terceiro lugar e sem possibilidade de alimentação estava a equipe Beta, que também levou o colete de sentença para Samir.

Samir, de Beta, debido a las nuevas alianzas entre Alpha y Gamma es el nuevo sentenciado a portar el chaleco. Tomada de Canal Caracol en vivo.

